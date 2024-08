Irene Urdangarin apura sus últimos días en Madrid antes de iniciar su nueva vida en Inglaterra

Irene Urdangarin apura sus últimos días en Madrid antes de iniciar la Universidad en Londres. Y es que, a sus 19 años, la hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin seguirá los pasos de su hermano Juan al emprender sus estudios universitarios en la capital británica, tal y como adelantamos desde este portal. Ahora que el primogénito de los ex duques de Palma ha decidido tomarse un año sabático e instalarse en Zarzuela, la benjamina cuenta los días para hacer las maletas y emprender una nueva aventura.

Aunque recientemente la vimos disfrutando de las aguas de Bidart, en el País Vasco francés, junto a su madre y su hermano Juan, la joven pasa la mayor parte de sus vacaciones de verano en la capital, a la que regresó el pasado mes de mayo tras realizar un voluntariado en Camboya.

En estos meses, la nieta de Don Juan Carlos y Doña Sofía se propuso sacarse el práctico y poder conducir su propio coche. El teórico lo aprobó en diciembre y, tras hacer un parón para cumplir con sus labores humanitarias, probó suerte con la última parte del examen el pasado mes de julio. Sin embargo, tal y como contamos desde Informalia, las cosas no salieron como ella quería: se presentó hecha un manojo de nervios en el Centro de Exámenes de la DGT de Móstoles (Madrid) y, para su desgracia, suspendió el examen.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias para la sobrina de Felipe VI, ya que este verano le ha regalado, seguro, muy buenos momentos junto al nieto de Teresa de Borbón-Dos Sicilias, Juan Urquijo. El hermano de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, está más que integrado en la familia de su chica, y prueba de ello su asistencia al cumpleaños que la familia le organizó a la hija de la infanta Cristina en junio. Como uno más, compartió mesa y mantel con todos ellos en un restaurante ubicado en Aravaca (a las afueras de Madrid). Eso sí, llegó al local esbozando una tímida sonrisa ante la prensa. En otra de las fiestas que familiares y amigos le prepararon en Puerta de Hierro, Juan también estuvo presente.

Aunque no etiquetan oficialmente su relación, ambos jóvenes -que, además de ser novios, son primos- fueron vistos comiéndose a besos en plena calle, tal y como publicó la revista Diez Minutos. Su relación comenzó el pasado otoño tras conocerse en agosto del pasado año en una fiesta organizada por Victoria Federica. Trascendió el pasado mes de abril, después de que fueran vistos paseando juntos en actitud cariñosa.

La infanta Cristina pagará sus estudios en Londres

Irene estudiará en el University College London (UCL), cuya matrícula no es apta para todos los bolsillos. Cuesta entre 120.000 y 150.000 euros, dependiendo de la carrera que elija, a razón de 30.000 euros al año, solo de matrícula sin contar los gastos de manutención, estancia, o los viajes que haga.

A Ginebra para ver a su madre o a Madrid, donde dejará a sus hermanos Juan y Miguel, así como a su abuela doña Sofía. Por supuesto, si la relación funciona, también visitará nuestro país para reencontrarse con su chico. En Vitoria se verá con su padre y su abuela, y en Barcelona, su ciudad natal, se reencontrará con su hermano Pablo y su tía doña Elena. Quién sabe si también le dará por viajar a Abu Dabi destino al que las infantas han viajado más de 60 veces (que sepamos) desde que el abuelo Emérito se encuentra allí (unos 50.000 euros solo en billetes de avión).

Tal y como nos confirmaron fuentes de pura solvencia, Irene no ha accedido a la universidad con ninguna beca, así que alguien -no sabemos quién exactamente- tendrá que abonar la fortuna que cuesta estudiar en el centro, donde coincidirá con la princesa Alexia de Holanda. La segunda hija del rey Guillermo coincidió con la princesa Leonor en el UWC Atlantic College, de Gales, donde cursaron bachillerato. Ahora estamos hablando de una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, aunque no de las más caras.