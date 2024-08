La infanta Cristina pagará 150.000 euros por la universidad de su hija Irene en Londres sin contar viajes, estancia o manutención

Iñaki Urdangarin llegó a decir que pedía dinero a sus amigos para el café, y se publicó que sobrevivía con el subsidio como preso en libertad de 463,21 euros al mes. El ex de la infanta Cristina terminó el pasado 9 de abril oficialmente su condena. Después llegó el divorcio, cuyas condiciones no están claras, porque no ha trascendido más que lo que ellos quisieron, si bien se entiende que la hija del Rey Emérito le pasa una cantidad, por no hablar de la pequeña fortuna con que presuntamente fue compensado por no escribir y vender sus memorias en un libro que podría ser letal para los Borbones.

Con o sin papeles que puedan dar carta de veracidad a la auténtica situación económica del ex duque de Palma, los hechos demuestran que no están pasado hambre ni él ni Ainhoa Armentia, plenamente integrada en la familia del ex balonmanista, hasta el punto de quedar con su suegra, con disgusto de la infanta Cristina al contemplar en las revistas y los programas de televisión las escenas de la abuela de sus cuatro hijos tan cercana con la bella mujer casada que dejó a su marido para robarle al suyo a la hermana de Felipe VI.

Pero, amores e infidelidades aparte, la sospecha de Iñaki Urdangarin vive por encima de sus posibilidades se hace cada vez más acuciante si nos atenemos a los hechos, a lo que vemos, porque documentos no nos van a enseñar. El tren de vida que exhibe implica que debe recibir ciertas inyecciones de dinero por algunas vías, aparte de que mucha gente se pregunte dónde estará el dinero que no ha aparecido nunca tras malversar, prevaricar, defraudar, y ejercer el tráfico de influencias, delitos por los que fue condenado a seis años y pico de cárcel.

Para muestra del nivel de vida que lleva el ex preso, un botos: recordemos que en uno de sus viajes de placer, Urdangarin, el que pedía dinero a los amigos para tomarse un café, se fue a Camboya con su novia a un hotel de cinco estrellas que costaba 300 dólares al día. "Para eso no da la ayuda de 400 euros al mes que dicen que recibe", dijo Alessandro Lequio en un plató.

¿De dónde saca esta gente tanto dinero para llevar este tren de vida?

Ahora nos enteramos de que Irene, su única hija, la benjamina, de la familia, se va a Londres a una universidad que cuesta entre 120.000 y 150.000 euros, dependiendo de la carrera que elija, a razón de 30.000 euros al año, solo de matrícula sin contar los gastos de manutención, estancia, o los viajes que haga. Por ejemplo, a Ginebra para ver a su madre, a Madrid para ver al cuñado del alcalde Martínez Almeida (su novio) a su abuela materna, o para sacarse el carné de conducir (cateó en el primer intento). También tiene sentido que viaje a Vitoria, para ver a su abuela y a su padre. Y a Barcelona, su ciudad favorita, la que la vio nacer, para visitar a su hermano Miguel y verle en algún partido. Por no hablar de sus visitas a Abu Dabi, donde están ahora su madre y su tía doña Elena, un destino al que las infantas han viajado más de 60 veces (que sepamos) desde que el abuelo Emérito se encuentra allí (unos 50.000 euros solo en billetes de avión)

No sabemos exactamente quién pagará pero sí sabemos que no va becada y que alguien tendrá que abonar la fortuna que cuesta estudiar en el centro donde han matriculado a Irene, la University College London (UCL), donde la nieta de don Juan Carlos coincidirá con la princesa Alexia de Holanda. La segunda hija del rey Guillermo coincidió con la princesa Leonor en el UWC Atlantic College, de Gales donde cursaron bachillerato. Ahora estamos hablando de una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, aunque no de las más caras.