Ortiguillas y gamba cristal online a domicilio, las dos nuevas apuestas de El Rincón de Huelva

El Rincón de Huelva, el Marketplace de productos onubenses por excelencia, acaba de incluir en su oferta dos nuevos productos muy difíciles de encontrar pero que son tendencia en gastronomía, la ortiguilla de mar o anémona común y la gamba de cristal o camarón blanco. Con este lanzamiento se pretende ofrecer una alternativa eficaz a aquellos que buscan estos productos y tienen dificultades para encontrarlos haciendo que sean accesibles en todo el territorio peninsular y balear, por recóndito que sea el destino.

La ortiguilla de mar o anémona común es una auténtica joya gastronómica. Si bien empezó a consumirse por pura necesidad en Cádiz durante la posguerra, a día de hoy se ha convertido en un producto muy cotizado en alta cocina, por su intenso sabor a mar, donde ya, chefs de renombre, como los hermanos Roca o Dani García, las incluyen en sus mesas de trabajo. Son ideales para fritura o en revuelto aunque sus posibilidades en cocina son muy variadas. Apenas tienen calorías, y aportan componentes esenciales para la salud, debido a su elevado contenido de proteínas, colesterol y purinas, y bajo contenido en grasas según un estudio de la Universidad de Granada.

Gambas de cristal.

La gamba cristal no se capturaba hasta hace pocos años ya que se daba por hecho que eran especímenes inmaduros de gamba blanca. No es cierto, el camarón blanco (como también se llama a este crustáceo) es una especie concreta que habita a altas profundidades. De hecho, se captura en zonas a las que habitualmente no acuden los barcos, ya que no les compensa desplazarse lejos, excepto cuando se agotan los caladeros habituales. Contiene nutrientes y vitaminas beneficiosas para la salud como son la vitamina B12 (ayuda a mantener en buena forma neuronas y glóbulos rojos) o la vitamina E (favorece el buen estado del sistema inmunológico), entre otros.

Según Juan Marín Rojano, CEO de El Rincón de Huelva: "Estamos muy contentos con el lanzamiento de estos dos productos en nuestra tienda. Si son difíciles de encontrar hasta en los mercados, ahora damos la posibilidad de que sean accesibles online, y además los llevamos a donde requiera el cliente en 24 horas. Con solo 3 días con ortiguilla y gamba de cristal en nuestro catálogo ya hemos notado la falta de opciones que tenía el consumidor cuando decidía comprar uno de estos productos, ya que la respuesta está siendo muy positiva".

La apuesta por estos dos productos se hizo efectiva el pasado lunes 17 de junio cuando El Rincón de Huelva los puso disponibles en su catálogo. La respuesta de los consumidores está siendo positiva y ya han comenzado a aumentar los pedidos que contienen ortiguillas o gamba de cristal.