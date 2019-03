Los vinos García Carrión ganan 53 medallas en los concursos internacionales más prestigiosos

Los vinos de García Carrión han obtenido 53 medallas cuatro de los concursos más reconocidos internacionalmente. Concretamente, en Mundial de Tempranillos, en Amsterdam; Sakura en Japón; y Mundus Vini y Berliner Wein Trophy, en Alemania.

En concreto, estos premios muestran que los vinos de la empresa propietaria de zumos Don Simón, presentes en las 10 principales Denominaciones de Origen de nuestro país, alcanzan y superan los más altos estándares de calidad y conquistan el gusto de miles de catadores profesionales de todo el mundo.

De esta forma, la Berliner Wein Trophy otorgó a García Carrión 16 medallas de oro, de las cuales siete recayeron en los cavas Jaume Serra. En el Mundial de Tempranillos, la bodega obtuvo 15 medallas, de las cuales seis son de sus marcas de la D.O.Ca. Rioja y nueve de la D.O. Ribera del Duero.

Por su parte, en el reconocido concurso japonés Sakura, donde solo las mujeres más expertas catan más de 4.000 vinos de todo el mundo, García Carrión ha obtenido nueve medallas de las D.O. Rioja, Ribera del Duero, Jumilla, La Mancha, Rueda y Cava.

En Mundus Vini, donde se presentaron 7000 vinos de 150 países, García Carrión logró un total de 13 medallas, destacando sus vinos de Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, Valdepeñas y Cava.

La bodega española ha destacado que Pata Negra, que abarca ocho Denominaciones de Origen, refuerza su reconocimiento con 18 medallas de estos cuatro prestigiosos concursos.

La empresa familiar García Carrión, fundada en 1890, sigue esforzándose para que los vinos de nuestros país, tan excelentes por su calidad, sean reconocidos en cualquier rincón del mundo. Con el esfuerzo de una familia y gracias al apoyo de más de 45.000 agricultores, hoy podemos decir con orgullo que García Carrión es la primera bodega de Europa.