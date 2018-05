330 43

COMUNICADO: The Stars Group celebra el fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. que autoriza las apuestas deportivas

TORONTO, May 15, 2018 /PRNewswire/ --

La decisión abre la puerta para que The Stars Group expanda el negocio ampliamente en

Estados Unidos

The Stars Group Inc. reaccionó hoy a la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de derribar, como ejercicio inconstitucional del poder federal, la prohibición de casi 30 años de las apuestas deportivas dentro de la Professional and Amateur Sports Protection Act, o PASPA.

El Congreso promulgó la PASPA en 1992, que resultaba en que en todos los estados, salvo Nevada y otros tres, quedaban prohibidas las apuestas deportivas. El litigio que llegó al Tribunal Supremo surgió de los repetidos intentos de Nueva Jersey por resistirse a la prohibición federal y legalizar las apuestas deportivas dentro del estado.

"La decisión del Tribunal Supremo es un paso importante hacia delante en la regulación de las apuestas deportivas en Estados Unidos", dijo Marlon Goldstein, vicepresidente ejecutivo y director de asuntos jurídicos de The Stars Group. "Creemos que estamos bien posicionados para aprovechar las nuevas oportunidades empresariales y comerciales, y trabajar con las legislaturas estatales en el establecimiento de los marcos de apuestas deportivas que satisfacen el interés de los consumidores locales en las apuestas deportivas mientras los protegen a través de entornos de apuestas seguros y regulados".

La decisión sigue el reciente comunicado de The Stars Group de su acuerdo para adquirir Sky Betting & Gaming, el operador de apuestas deportivas de más rápido crecimiento en el Reino Unido, el mayor mercado del juego online del mundo y su reciente adquisición del 80% de las empresas combinadas CrownBet y William Hill Australia, que juntas forman el tercer mayor operador de apuestas deportivas online de Australia, el segundo mayor mercado del juego online del mundo. La adquisición de Sky Betting & Gaming, que se cerrará en el tercer trimestre de 2018, creará la mayor compañía de juego online de cotización pública del mundo con escala global masiva, profunda experiencia en la industria, concienciación de marca sin precedentes, una plataforma de tecnología robusta, una base de datos de jugadores expansiva y un enfoque profundo en el cliente. Todo ello ayudará a The Stars Group a establecerse como un importante participante en los mercados emergentes, como Estados Unidos.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios basados en tecnología en las industrias de los juegos de azar y el entretenimiento interactivo a nivel mundial. A través de su división de juegos de azar Stars Interactive Group, The Stars Group es el propietario último de negocios y marcas de consumo relacionadas, entre ellos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y el PokerStars Festival, PokerStars MEGASTACK, PokerStars Caribbean Adventure, European Poker Tour, Latin America Poker Tour y la gira de póker en vivo Asia Pacific Poker Tour y sus eventos de marca. Conjuntamente, estas marcas tienen millones de clientes inscritos a nivel mundial y colectivamente forman el mayor negocio de póker del mundo, que comprende juegos y torneos de póker en línea, concursos de póker en vivo patrocinados, acuerdos de comercialización de marca para salas de póker en populares casinos de las principales ciudades del mundo, y programación y contenido de póker creados para el público televisivo y público en línea. The Stars Group, a través de algunas de estas marcas, también ofrece productos de juego que no son de póquer, como casinos y apuestas deportivas. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, tiene la licencia o autorización para ofrecer -u ofrecer bajo las licencias o autorizaciones de terceros- sus productos y servicios en varias jurisdicciones alrededor del mundo, incluso en Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, las Américas y otros lugares. En particular, PokerStars es la marca de juegos al azar en línea con más licencias en todo el mundo, ya que cuenta con licencias o autorizaciones operativas relacionadas en 17 jurisdicciones.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información según la definición de las leyes aplicables al mercado de valores, incluyendo entre otras, determinadas expectativas financieras, operativas y de crecimiento futuras de The Stars Group, como las que se refieren a la posible regulación de las apuestas deportivas en Estados Unidos y el cierre de la adquisición de Sky Betting & Gaming. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, aunque no siempre, mediante el uso de palabras tales como "prever", "planificar", "continuar", "estimar", "esperar", "puede", "será", "pretender", "podría"," "haría", "debería", "cree", y referencias similares a períodos futuros o los términos negativos de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la administración de la empresa y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Estas declaraciones se basan en las actuales expectativas de la directiva y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluyendo las condiciones de mercado y económicas, los prospectos u oportunidades empresariales, planes y estrategias futuros, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos anticipados y tendencias y cambios regulatorios que afectan a The Stars Group, sus filiales y a sus respectivos clientes e industrias. No se puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no se debería depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y los estados financieros anuales e interinos, así como la discusión y el análisis de la gerencia para obtener más información sobre los factores, las suposiciones y los riesgos que pueden aplicarse a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Toda declaración prospectiva se refiere únicamente a las previsiones contempladas a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otras cuestiones, excepto según lo exijan las leyes aplicables.

Para relaciones con inversores, contacte con: Tim Foran Tel: +1-437-371-5730 ir@starsgroup.com Para consultas de medios, contacte con: Eric Hollreiser Press@starsgroup.com

