La DGT multa a 3.151 conductores de furgonetas en cinco días: ITV suspensas, excesos de velocidad, alcohol y drogas...

La Dirección General de Tráfico (DGT) multó a 3.151 conductores de furgonetas (8,5%) de las 37.200 que controló dentro de la campaña específica de vigilancia a este tipo de vehículos que realizó del 23 al 27 de julio.

En los cinco días mencionados, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia detectaron a 136 conductores de furgonetas conduciendo con presencia de alcohol o drogas en el organismo, 98 de ellos dieron positivo a alcohol y 38 a diferentes tipos de drogas.

No obstante, el principal motivo de multa fueron los referidos a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En concreto, 636 conductores fueron denunciados por no haber superado la ITV. Además, 95 conductores de furgonetas fueron sancionados por llevar neumáticos en mal estado y otras 95 fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación

Asimismo, los excesos de velocidad supusieron una infracción para 577 conductores. Tráfico recuerda que máximas a las que pueden conducir son distintas a la de los turismos: 90 km/h en autopistas y autovías, 80 km/h en carreteras convencionales con más de 1,5 metros de arcén, 70 km/h en el resto de vías secundarias, y 50 km/h en entornos urbanos.

Otro aspecto vigilado es la documentación tanto del vehículo como del conductor, lo que se tradujo en 338 denuncias formuladas.

Respecto a la no utilización del cinturón de seguridad, 320 ocupantes fueron multados por no hacer uso de este dispositivo de seguridad.

La carga de los vehículos ha sido otro de los preceptos examinados debido a que el peso de los mismos y la distribución de la carga son vitales en caso de accidente. En estos cinco días, 245 conductores fueron penalizados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 128 por la disposición de la carga. Hay que recordar que a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.

