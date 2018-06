El Skoda Kodiaq RS debuta en el 'Infierno Verde' con récord: ya es el SUV de 7 plazas más rápido

El Skoda Kodiaq RS, la versión de altas prestaciones del SUV, se ha dejado ver por primera vez -aún con camuflaje- rodando en el legendario circuito de Nürburgring y lo ha hecho, tal y como la marca anticipó, batiendo un récord de velocidad: completó la vuelta más rápida para un todocamino de siete plazas.

La piloto de carreras Sabine Schmitz fue quien puso su rúbrica a la gesta, quien a los mandos del Skoda Kodiaq RS completó los 20,832 km del trazado del 'Infierno Verde' en 9:29.84 minutos.

El vehículo monta el nuevo motor 2.0 BiTDI que genera 239 CV de potencia, exclusivo para la versión RS, y cuenta con el Control Dinámico de Chasis (DCC) con Selector de Modos de Conducción y dirección progresiva y tracción total.

Sabine Schmitz, que participa regularmente en el campeonato de larga distancia (VLN) y en la carrera de 24 horas de Nürburgring, además de convertirse en 1996 en la primera mujer en ganar la carrera de 24 horas, aseguró haber "aprovechado al máximo el potencial de su SUV". Y añadió, con un guiño, que "no me cuesta mucho imaginar que, en el futuro, me iré encontrando regularmente con el Kodiaq RS durante mis vueltas a Nordschleife".

Por su parte, František Drábek, director de Modelos Compactos en Skoda y responsable del desarrollo del Kodiaq RS, afirmó tras el récord que este modelo "encarna tanto la versatilidad como la espaciosidad de una familia SUV, así como la emotividad y el dinamismo".

Tras el exitoso estreno en uno de los trazados más míticos, el Kodiaq RS abandonará el camuflaje en octubre para presentarse al público por primera vez en el Salón del Automóvil de París 2018.

