El Tesla Roadster utilizará la tecnología de los cohetes de SpaceX para mejorar las prestaciones

Elon Musk, CEO de Tesla, continúa descifrando incógnitas y aumentando la expectativas en torno al nuevo Roadster. Tras dejar patente su capacidad de aceleración y enviarlo al espacio, ahora el ejecutivo ha desvelado a través de su cuenta de Twitter la tecnología de SpaceX que equipará este modelo, tal y como confirmó a los accionistas de la entidad hace unos días: serán diez pequeños propulsores de cohetes destinados a mejorar (más si cabe) las prestaciones.

"El paquete opcional de SpaceX para el nuevo Tesla Roadster incluirá 10 pequeños propulsores de cohetes dispuestos alrededor del coche. Estos mejoran drásticamente la aceleración, velocidad máxima, frenado y giros. Tal vez incluso permitirán que el Tesla vuele...", reza el tuit de Musk. En este sentido, el mandamás de la compañía ya anticipó durante la presentación del coche que podría volar a saltos cortos.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly