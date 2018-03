Zity, el 'carsharing' de Renault, sube los precios y amplía su área de servicio en Madrid

Zity, la compañía de carsharing eléctrico creada por Ferrovial Servicios y Renault, ha anunciado una ampliación de su zona de cobertura y un cambio de tarifas que se traduce en un incremento de precios. Ambas modificaciones entrarán en vigor a partir del próximo 3 de abril. | Renault pide que se limiten las empresas de coche compartido.

Así, el área de servicio de Zity crece un 20% en Madrid añadiendo los barrios de Pinar del Rey, Mirasierra, Montecarmelo, Fuentelarreina, Simancas, Salvador y abarcando una mayor parte de Hotaleza.

El nuevo área de servicio de Zity, en azul.

Por su parte, el encarecimiento de tarifas se cifra en cinco céntimos más por minuto, pasando de 0,21 euros/min a 0,26 euros/min y convirtiéndose en la alternativa de coche eléctrico compartido con el ratio precio/minuto más elevado de Madrid, por encima de Car2Go y Emov (0,21 euros/min y 0,24 euros/min, respectivamente). Comparativa entre los tres servicios de coche compartido eléctrico de Madrid. Así, un desplazamiento de 30 minutos a bordo de un Zity será 1,50 euros más caro desde el próximo mes de abril.

Si bien, la compañía mantiene por el momento la cuota de alta gratuita, mientras que el registro en sus dos competidores directos tiene un coste de 9 euros. Además, Zity destaca que la tarifa 'Stand By' que se aplica en los períodos en los que el conductor no está desplazando el vehículo (mientras ajusta los retrovisores, activa el GPS o revisa que no se olvida sus pertenencias), tanto al inicio de la conducción como al finalizar esta, se establece en 0,09 euros. En Emov es gratuito y en Car2Go el coste es 0,21 euros.

Por último, Zity ha anunciado que la autonomía mínima con la que el usuario debe dejar el coche al finalizar el alquiler pasa de ser 30 km a 10 km, y la apertura de dos nuevos parkings gratuitos disponibles 24 horas para facilitar el aparcamiento: están ubicados en la Calle Francisco Sancha, 42, en la zona norte de Madrid; y en la Calle Albarracín, 44, al Este de la capital.

