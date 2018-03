Las emisiones de CO2 de los coches nuevos en España subieron en 2017 por primera vez en 10 años

#1

| 22-03-2018 / 12:56

1

Los SUV y todoterrenos deberian pagar el triple de impuestos que los coches normales. No porque sea el coche de los horterillas (es al fin y al cabo no es un pecado tributario), pero sí porque ponen en riesgo la vida de los peatones (tardan más en frenar y su choque casi siempre es mortal), y la de los demás conductores (no permiten ver porque al dueño le apetece tener un tanque para vencer sus complejos). Que por lo menos paguen por los costes sanitarios que provocan.