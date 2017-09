Pegasus 'caza' a un Porsche 911 GT3 RS a 242 km/h, el mayor exceso de velocidad registrado por el helicóptero de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado la mayor infracción de velocidad captada nunca por el helicóptero Pegasus: un vehículo que circuló a 242 km/h en la A40 a la altura de Ocaña, Toledo.

El hecho tuvo lugar el pasado 25 de diciembre a las 17.50 horas de la tarde, a bordo de un Porsche 911 GT3 RS con matrícula de Estados Unidos. El conductor, que dobló la velocidad máxima permitida en autovía, fue detenido en el acto por la Guardia Civil después de recibir el aviso del helicóptero de la DGT, y pasó a disposición del juez para testificar.

El infractor ha sido acusado de delito contra la seguridad vial, por lo que se enfrenta a una multa de 600 euros y una pena de prisión de hasta 6 meses, en función de sus antecedentes.

Cabe recordar que Pegasus, que lleva operando desde 2013, está dotado de dos cámaras, una panorámica que facilita el seguimiento y captación de la velocidad y otra de detalle, pudiendo leer la matrícula de un coche con precisión hasta velocidades de 360 kilómetros por hora. Además, no solo vigila los excesos de velocidad, sino otras infracciones como el uso del móvil al volante, no llevar el cinturón de seguridad, no mantener la distancia de seguridad necesaria con el resto de vehículo o realizar maniobras peligrosas o prohibidas.

