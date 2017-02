¿Por qué una 'T'? El significado del logo de Tesla

Mucho se ha especulado con el porqué del logo de Tesla desde su nacimiento, allá por 2003, y, tras 14 años de vida, Elon Musk ha explicado de dónde surge la famosa 'T'.

El CEO de la firma de Palo Alto ha sido el encargado de destapar a través de una publicación en su cuenta personal de Twitter el origen de la 'T' después de que un usuario le preguntase al respecto: "Es como una sección transversal del motor eléctrico, igual que la X [de SpaceX] es como la trayectoria de un cohete", respondió Musk.

@UKPJD Similar to SpaceX, the T is like a cross section of an electric motor, just as the X is like a rocket trajectory