Albert Rivera se estrena con Susanna Griso con dardos a Pedro Sánchez por su medidas contra Israel: "La propuesta de Trump es mejor"

Un año después de su última aparición televisiva en Espejo Público, Albert Rivera se ha estrenado este lunes en el programa de Antena 3 al mando de una nueva sección en la que comentará junto a Susanna Griso asuntos de actualidad. El fundador de Ciudadanos ha avisado que, en El Observatorio, evitará ahondar en la política nacional, aunque hará excepciones. Así ha ocurrido, de hecho, a la hora de hablar de Pedro Sánchez. El presidente ha convocado una rueda de prensa en la que a primera hora de la mañana ha anunciado un decreto para legalizar el embargo total de armas a Israel, y ha hablado por primera vez del "genocidio" al pueblo palestino. Por el momento, España evita romper relaciones con Tel Aviv, pero despliega "nueve medidas inmediatas" de represalia. El expolítico de la formación naranja ha lamentado que la comparecencia del líder socialista sea, en sus palabras, una forma de hacer "política interna".

El presidente ha asegurado que Israel ha quebrantado todas las leyes del derecho humanitario y, tras reconocer "su derecho a existir" y condenar el ataque terrorista y los secuestros de Hamás, ha señalado que "el gobierno de España cree que un cosa es proteger tu país y otra muy distinta es bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes". Entre las acciones anunciadas, figura la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel o la ampliación de nuestra contribución a UNRWA con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí. Un anuncio al que Israel ha respondido poco después acusando al Ejecutivo de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego. Por su parte, Rivera ha considerado que hay otras formas de reaccionar a un ataque militar que ha dejado a su paso 63.000 muertos, 159.000 heridos y 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda, además de casi dos millones de desplazados de sus hogares.

El nuevo colaborador del magacín ha recordado que el conflicto entre Israel y Gaza "no es de hoy ni del mandato de Pedro Sánchez" ya que viene "desde hace décadas", y ha valorado que el presidente "usa la política internacional para hacer política interna", restando importancia a "un debate serio" a base de "personalismos". "Como español", Rivera cree que se debería tomar una postura distinta sobre este conflicto, que debería quedar en manos de la Unidad Europea y no del Gobierno de España. "Si eres miembro de la Unión Europea, el lugar para posicionarse es la Unión Europea, no a través de una declaración institucional sin preguntas".

Rivera ha apuntado que hace falta una posición más neutral en la que se pongan sobre la mesa las consecuencias de los ataques por parte de Hamás. "Echo de menos la equidistancia, no este foco tan obsesivo contra un estado como Israel", que, eso sí, ha admitido que "hace cosas poco tolerables". "Me parece más interesante la propuesta que ha puesto Estados Unidos por vía diplomática", ha añadido, contradiciéndose después al afirmar que Trump no es un presidente que "destaque por su diplomacia". Asimismo, ha destacado su papel para "la democracia" y su cooperación con Europa en contra de "las teocracias".

El expolítico se reincorpora así a la vida pública tras pasar las vacaciones en compañía de su novia, la diseñadora Carla Cotterli. Han pasado cinco años desde que dejara la política, momento a partir del que se embarcó en diversos proyectos profesionales. El último, como director de varios másteres en la primera universidad a distancia de Andalucía, la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED). La pasada primavera conocimos que el ex de Malú dirigía dos másteres en este centro, cursos que empiezan en octubre de este año y que duran ambos seis meses.