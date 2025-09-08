La exmujer de Ábalos alertó a Pedro Sánchez de su doble vida: las primeras perlas que nos llegan de la entrevista televisiva de Carolina Perles

A José Luis Ábalos se le acumulan los problemas. Su exmujer, Carolina Perles, ha dado un paso al frente para hablar de él en un momento en el que el exministro se encuentra en el punto de mira por su presunta implicación en el caso Koldo. Expulsado del Gobierno por corrupción, el que fuera la mano derecha del presidente, Pedro Sánchez, se prepara este lunes para las declaraciones de su exesposa en el El Precio de..., que se estrena con esta entrevista en el prime time de Telecinco. La política será el eje principal de este formato, que sigue del otro programa presentado, también, por Santi Acosta, De viernes. De momento, un informe forense certifica que la exmujer del expolítico habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones, tal y como recoge un documento al que ha tenido acceso The Objetive. El informe está fechado el 1 de abril de 2022 y firmado por un reputado catedrático de Psiquiatría de una universidad pública madrileña. Se presentó como anexo a la demanda de divorcio en julio de 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia.

El precio de la corrupción es la primera entrega de un espacio El precio de... que cada semana cambiará de protagonistas y temática. "Por primera vez tenemos a un testigo directo que ha vivido todo el proceso de la corrupción y el funcionamiento de la trama Koldo", explicaba el presentador a comienzos de este mes de septiembre, tras charlar durante cerca de 15 horas con la que fuera mujer del ex ministro de Transportes. "Las cosas que cuenta no tienen desperdicio", explicó. En el avance de la entrevista que Mediaset mostró en el FesTVal de Vitoria, Perles narra algunos de los episodios vividos junto a Ábalos y termina con una declaración contundente: "No va a caer solo, estoy convencida de que morirá matando". El programa se emitirá este 8 de septiembre a las 23.00 horas. La entrevista se fragmentará en dos emisiones.

Perles es madre de dos de los cinco hijos del exministro. "Probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", es el arranque de su confesión. A partir de ahora, desglosará su experiencia vital junto a quien fuera su poderoso marido y sus movimientos como titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Sus declaraciones se suman a las que ha concedido ella misma a The Objective. Perles asegura que "alertó" al PSOE y al Gobierno "la doble vida de Ábalos". "Iván Redondo trasladó a Ábalos que Pedro Sánchez conocía su vida", declara también. Y, en cuanto a su relación con Koldo, afirma: "Mi relación con él era muy complicada. Tuve que echarlo de mi casa".

Infidelidades, indiferencia, desprecio y abandono afectivo

En julio de 2021 Perles descubrió que Ábalos mantenía una relación extramatrimonial con Andrea de la Torre, una joven de 23 años, según cuenta el citado medio. Se enteró gracias a una fotografía publicada en redes sociales por Alvise Pérez. La relación habría comenzado en mayo de ese año, precisamente, cuando Perles afrontaba un tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada de un linfoma y ser intervenida de cáncer de pulmón. El informe recoge que Ábalos se negó a facilitar la separación conyugal, enmarcando su actitud en una "serie de conductas y actitudes vejatorias y amenazantes" en las que hubo "infidelidades, indiferencia, desprecio y abandono afectivo". El examen forense señala que el exministro temía las "repercusiones mediáticas" de un divorcio, un temor alimentado por escándalos anteriores por su relación con la prostitución y fiestas con mujeres.

Además, exploración psiquiátrica describe que Perles atravesaba "un miedo paralizante ante una figura poderosa a la que no se atreve molestar". El informe concluye que sufría "un marcado daño psíquico", con una vivencia de temor sostenido en una relación "asimétrica de poder entre los cónyuges". El perfil psicológico de Ábalos, según el experto, mostraba "actitudes narcisistas y psicopáticas" al convivir con varias mujeres sin deshacer el matrimonio y por la "desconsideración de los sentimientos del otro". La defensa de Perles aportó este informe pericial en julio de 2022 como anexo a la demanda de divorcio ante el juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia, y pidió al juez trasladarlo al Ministerio Fiscal por si veía indicios de violencia de género. Ella, sin embargo, decidió no formalizar denuncia para proteger a los dos hijos que comparten en común.