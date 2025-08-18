Valeri Cuéllar, la escort que saltó a la fama por Escassi y Ábalos, víctima de una brutal agresión

Hace apenas un año, el nombre de Valeri Cuéllar irrumpía en los medios como la persona que mantuvo encuentros íntimo con Álvaro Muñoz Escassi, episodio que precipitó la ruptura del jinete con la modelo María José Suárez. Fue la propia Cuéllar quien trasladó a la sevillana lo sucedido, lo que desencadenó un mediático enfrentamiento sentimental que ocupó durante semanas portadas y tertulias televisivas.

Superado aquel capítulo, Valeri volvió a ser protagonista tras asegurar en medios ser una de las mujeres colombianas citadas en los audios que implicaban a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Valerie relató que había estado con el exministro en "dos ocasiones en Madrid y una en Valencia" a finales de 2019. Ábalos lo desmintió rotundamente, pero las declaraciones de la escort continuaron resonando en los platós de Telecinco, donde ella defendía su versión.

Durante varias semanas, Cuéllar se convirtió en rostro habitual de la televisión, aportando detalles sobre su supuesta relación con el exministro socialista y sobre su vínculo con Escassi. Sin embargo, el giro que ha tomado su historia en los últimos días es mucho más sombrío.

El programa Fiesta contó este fin de semana de que Valeri Cuéllar ha sido víctima de una brutal agresión en su propio domicilio. La colombiana consiguió realizar una videollamada a un amigo para pedir auxilio y solicitar que alertara a la Policía. Los agentes se desplazaron hasta su vivienda y, tras comprobar su estado, fue trasladada a un hospital donde se emitió un parte de lesiones.

Sospechas de violencia en el entorno cercano

Las primeras hipótesis apuntan a que la agresión podría estar relacionada con un novio o ex. De hecho, la situación no sería aislada: el mismo amigo al que Cuéllar llamó relató que, días antes, Valerie había denunciado un intento de atropello por parte de las mismas personas que ahora habrían estado implicadas en la paliza.

El nuevo ataque obligará a ampliar la denuncia inicial, sumando el testimonio de Cuéllar y el informe médico. Las autoridades trabajan ya en la investigación mientras tratan de determinar el grado de relación entre la víctima y los presuntos agresores.

Por el momento, Valeri no se ha pronunciado públicamente. Acostumbrada a hablar sin tapujos de su vida en los medios, esta vez guarda silencio, posiblemente por consejo legal o por la gravedad de los hechos. Su entorno más cercano asegura que se encuentra "muy afectada" por lo ocurrido y que teme por su seguridad.