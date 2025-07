Noelia Núñez ficha por Nacho Abad tras su dimisión y se compara con Ábalos en su estreno: "No puede dar lecciones de moral"

En boca de todos incorpora a una nueva colaboradora entre sus filas, y no es ni más ni menos que Noelia Núñez. La hasta ahora diputada y dirigente del PP copa los titulares desde este pasado miércoles tras conocerse que había mentido sobre su currículo académico, escándalo por el que, unas horas después, anunció su dimisión de todos sus cargos. Este jueves por la mañana, el plató del espacio de Mediaset, ha agradecido a Nacho Abad la oportunidad de figurar como tertuliana en su programa. Él defiende que ella no ha cometido "ningún delito".

La exdiputada fuenlabreña, de 33 años, ha aprovechado su presencia en el magacín para dar explicaciones. "Me he sacrificado mucho y el sacrificio no solo tiene que ver con un título. Conlleva muchos aspectos de la vida, me gusta ser una persona coherente en ese sentido. Es lo que toca hacer", ha avanzado, a lo que el presentador ha respondido: "Noelia, tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo". El periodista ha insistido en que, pese a lo ocurrido, quieren contar con ella si "le dejan tiempo los estudios". "Yo encantada", ha expresado la nueva colaboradora.

"Yo tenía un particular compromiso con la gente joven. Vivimos un momento de descrédito hacia la política, hacia las instituciones. La gente joven piensa que la política no sirve para nada y no habla de los temas que les preocupa. Vivienda, precariedad...", ha lamentado la ya ex vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP. "Yo intentaba ser su voz. Hablar de sus problemas y buscar soluciones. Si hubiera seguido, yo hubiera contribuido a ese descrédito", ha añadido, pasando a compararse con José Luis Ábalos, quien, pese a su presunta implicación en el caso Koldo, sigue siendo diputado.

"Veo a Ábalos, exsecretario general del PSOE, pero sigue siendo diputado [...] Y comparo a una chica de 33 años con un señor de 50 y tantos que está agarrado al acta... Y no sé cuántas lecciones de moral puede dar él", ha dicho también el también presentador de Código 10. "Ninguna, jamás. Ni antes, ni ahora", ha contestado su compañera.

Noelia Núñez González (Madrid, 2 de junio de 1992) era diputada en Congreso de los Diputados desde agosto de 2023. Era desde hace dos semanas Vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Fue Diputada de la Asamblea de Madrid desde el 8 de junio de 2021 hasta agosto de 2023. Desde junio de 2015, cuando tenía solo 23 años, era Concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Estos días ha sido noticia tras detectarse incongruencias entre distintas versiones de sus supuestas titulaciones universitarias entre las webs del Congreso, del ayuntamiento de Fuenlabrada y de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Originalmente, Núñez manifestó tener el doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, aunque no se licenció en ninguna de ellas. Ante la polémica, publicó un comunicado en redes sociales donde afirmaba que comenzó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, para posteriormente trasladar su expediente en esa carrera a la UNED, que comenzaba un Grado en Estudios Ingleses en la misma universidad y que en 2019, cambió de nuevo sus estudios del Grado de Derecho a un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas también en la UNED, sin haber finalizado aún ninguna de las carreras mencionadas.

Noelia había sido durante los últimos años una de las caras emergentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Nacida en 1991 en Fuenlabrada, esta joven política madrileña ha escalado dentro de las filas del partido hasta convertirse en diputada autonómica en la Asamblea de Madrid y presidenta del PP en su municipio. Sin embargo, su prometedora carrera se ha visto empañada por la polémica en torno a su currículum académico, del que se habrían eliminado titulaciones que nunca cursó.

Era, al menos hasta ahora, una de las figuras más visibles del PP madrileño. Afiliada desde los 18 años, había formado parte de Nuevas Generaciones y fue portavoz municipal del PP en Fuenlabrada, uno de los bastiones históricos del PSOE en el sur de Madrid. Su discurso directo, su defensa contundente del legado de Isabel Díaz Ayuso y su constante presencia en medios de comunicación le granjearon notoriedad y apoyo interno. En 2023 fue incluida en la lista del PP a la Asamblea de Madrid, obteniendo acta de diputada. Desde su escaño ha participado en comisiones parlamentarias y ha sido portavoz adjunta del grupo en temas relacionados con juventud y educación.