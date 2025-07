Quién es Noelia Núñez, la joven diputada del PP que ha dimitido de todos sus cargos por falsear su currículum

"Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política". La diputada del PP Noelia Núñez ha presentado este miércoles la dimisión de todos sus cargos después de conocerse que no ha terminado sus estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y que por "equivocación" aparece en su ficha personal del Congreso.

Comunicado íntegro de Noelia Núñez

"A través de este escrito, quiero comunicar que, tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos. En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales.

La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía.



Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles no merecen otra cosa, los españoles no merecen menos. Quiero dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza. Contarán con mi admiración y lealtad allá donde esté. También agradezco las oportunidades que siempre he recibido en el PP. Especialmente, ha sido un orgullo hacer política y ser candidata a la Alcaldía, en mi casa, en Fuenlabrada.

También quiero señalar que quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero. Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE ni los míos se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso conducta delictiva. Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política, confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos.

Para finalizar, añado este párrafo de la carta que he remitido al presidente de mi partido: 'La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo, con esta decisión, asumo la mía'. Creo que es lo mejor para la política, para el PP y para mi propia familia. A ellos les pido perdón por años de ausencias y lamento el dolor que están padeciendo en las últimas horas".

Quién es y cuánto cobra Noelia Núñez, la joven promesa del PP que se inventó títulos y licenciaturas

Noelia Núñez González (Madrid, 2 de junio de 1992) era diputada en Congreso de los Diputados desde agosto de 2023. Era desde hace dos semanas Vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Fue Diputada de la Asamblea de Madrid desde el 8 de junio de 2021 hasta agosto de 2023. Desde junio de 2015, cuando tenía solo 23 años, era Concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Estos días ha sido noticia tras detectarse incongruencias entre distintas versiones de sus supuestas titulaciones universitarias entre las webs del Congreso, del ayuntamiento de Fuenlabrada y de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Originalmente, Núñez manifestó tener el doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, aunque no se licenció en ninguna de ellas. Ante la polémica, publicó un comunicado en redes sociales donde afirmaba que comenzó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, para posteriormente trasladar su expediente en esa carrera a la UNED, que comenzaba un Grado en Estudios Ingleses en la misma universidad y que en 2019, cambió de nuevo sus estudios del Grado de Derecho a un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas también en la UNED, sin haber finalizado aún ninguna de las carreras mencionadas.

Noelia había sido durante los últimos años una de las caras emergentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Nacida en 1991 en Fuenlabrada, esta joven política madrileña ha escalado dentro de las filas del partido hasta convertirse en diputada autonómica en la Asamblea de Madrid y presidenta del PP en su municipio. Sin embargo, su prometedora carrera se ha visto empañada por la polémica en torno a su currículum académico, del que se habrían eliminado titulaciones que nunca cursó.

Noelia Núñez presumió de ser profesora universitaria pero además infló su currículo profesional con títulos y licenciaturas inexistentes. La ya ex diputada y hasta ahora estrella emergente del PP cuajaba de falsedades y vaguedades su expediente académico, además de insinuar que tiene títulos universitarios. Ya ha reconocido que no es así, tras deslizar ser profesora de enseñanzas superiores en la Universidad Francisco Marroquín, institución privada guatemalteca que tiene una sede en Madrid, pero obtuvo el permiso para operar en España bajo la premisa de que los estudios que imparte son "no conducentes a títulos homologables a los españoles", según indica la autorización expedida por la Comunidad de Madrid.

Tras conocerse los hechos, la propia Núñez reconoció que su currículum contenía "inexactitudes" y que se trataba de "un error de comunicación". Aseguró que nunca tuvo intención de engañar y que ya se habían corregido los perfiles públicos. Aun así, la polémica ha generado un amplio debate dentro y fuera del partido sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos.

Noelia Núñez era, al menos hasta ahora, una de las figuras más visibles del PP madrileño. Afiliada desde los 18 años, había formado parte de Nuevas Generaciones y fue portavoz municipal del PP en Fuenlabrada, uno de los bastiones históricos del PSOE en el sur de Madrid. Su discurso directo, su defensa contundente del legado de Isabel Díaz Ayuso y su constante presencia en medios de comunicación le granjearon notoriedad y apoyo interno. En 2023 fue incluida en la lista del PP a la Asamblea de Madrid, obteniendo acta de diputada. Desde su escaño ha participado en comisiones parlamentarias y ha sido portavoz adjunta del grupo en temas relacionados con juventud y educación.