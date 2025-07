Cristina Cifuentes sabe de lo que habla y esto es lo que dice de Noelia Núñez: "Ella en ningún momento ha querido engañar a nadie"

"Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política", expresó este miércoles la diputada del PP Noelia Núñez. Finalmente presentó la dimisión de todos sus cargos después de conocerse que no ha terminado sus estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y que, por "equivocación", aparece en su ficha personal del Congreso.

Un tema que ha sido muy comentado en los últimos días y que sigue generando debate tras la dimisión de la política. Cristina Cifuentes, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid que enfrentó en su última etapa la polémica de las cremas y de su máster en la rey Juan Carlos, ha opinado al respecto. "Yo creo que te pueden gustar o no las explicaciones pero ha explicado. Ha dicho que ella en ningún momento ha querido engañar a nadie y ha pedido disculpas", señaló este miércoles en Todo es mentira, donde colabora.

Y después, la que fuera líder del PP en Madrid matizó: "Ahora bien, es verdad que muchas veces se juega con la ambigüedad y a lo mejor hay que ser un poquito más explícito cuando uno explica determinados estudios o determinadas titulaciones". En este sentido, añadió, en contra de otros partidos: "Si tú entras en la página del Congreso, pues a lo mejor habría que empezar a revisar los currículums de todos"

Entonces, mirando hacia el PSOE, puso un ejemplo en concreto: "Sin ir más lejos el propio Patxi López [actual secretario de Política Federal del partido] pone literalmente que estudió Ingeniería Industrial y según dicen es que no pasó del primer curso. A lo mejor si tú no tienes una titulación terminada, pues no lo pongas. O pon 'estudios de dos asignaturas de'. Es verdad que aquí se juega mucho con la ambigüedad".

Cifuentes, reconvertida en tertuliana y concursante de programas como MasterChef Celebrity tras su salida política en 2018, también tuvo unas palabras para el ministro de Transportes Óscar Puente, que se ha mostrado muy crítico en redes con la ya exdiputada del PP: "Ahora, más allá de esto, a mí lo que de verdad me resulta muy sorprendente es que un ministro del Gobierno de España, el señor Puente, esté en Twitter en vez de atender al funcionamiento del AVE. Que esté pendiente del currículum de las personas... A mí, esta es mi opinión, me resulta completamente inexplicable".

Cifuentes, el máster y las cremas

En 2018 la acusaron de obtener un máster en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsas y el caso se procesó de forma judicial, terminando con la absolución de la ex política del Partido Popular en 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó que la expresidenta madrileña no jugó ningún papel en la elaboración del acta falsa sobre su Trabajo Fin de Máster. Sí fueron condenadas su asesora y una profesora.

Lo de las cremas en un supermercado también saltó al tiempo que la polémica del máster, desencadenándose así su dimisión en abril de 2018. "La resistencia de las personas tiene un límite y yo ya he llegado a ese límite. No tiro la toalla, creo que es lo mejor para todos", dijo al presentar su dimisión, defendiéndose: "En una compra en un supermercado me llevé, por error y de manera involuntaria sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros y cuando me lo dijeron a la salida los aboné en ese mismo momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia".

Las imágenes de las cámaras de seguridad dieron la vuelta al mundo, protagonizando uno de los episodios políticos más comentados de los últimos años. A principios de 2023, Cifuentes le ganó el pleito a Eroski, supermercado que fue condenado a pagarle 30.000 euros por hacer público dicho vídeo.