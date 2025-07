Cuánto dinero deja de cobrar la ya ex diputada del PP Noelia Núñez tras dimitir de todos sus cargos por falsear su currículo

Noelia Núñez (Madrid, junio de 1992), ocupaba actualmente tres cargos. Era diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados, también era concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde este mes de julio era además, Vicesecretaria Nacional de Movilización y Reto Digital del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Como diputada, Noelia Núñez cobraba 5.432 euros brutos mensuales que incluyen el sueldo base, también indemnizaciones asociadas al cargo y un complemento mensual por ser vicepresidenta segunda en dos comisiones.

En el Ayuntamiento de Fuenlabrada no tenía dedicación exclusiva ni un salario fijo municipal. Lo que sí le correspondía era cobrar por dietas, por asistencia, que eran 350 euros por cada pleno y 175 euros por la participación en la comisión del pleno a la que pertenece. Y en cuanto al cargo de Vicesecretaria Nacional de Movilización y Reto Digital, ahí no cobraba ningún sueldo. Porque era una responsabilidad orgánica no remunerada.

Hasta hace solo unas horas, Noelia Núñez era la diputada más joven en la dirección nacional del Partido Popular. A sus 33 años, ocupaba la Vicesecretaría de Movilización y Reto Digital del partido y era diputada en el Congreso desde agosto de 2023. Su carrera política, meteórica y con fuerte arraigo en Fuenlabrada, ha quedado abruptamente interrumpida tras destaparse las falsedades contenidas en su currículum académico, una polémica que ha culminado con su dimisión.

Todo comenzó con una publicación en la red social X (antes Twitter) del ministro de Transportes, Óscar Puente. El dirigente socialista aludió a las inconsistencias en los estudios universitarios que Núñez aseguraba haber cursado. En su mensaje, cuestionaba directamente: "Sabemos dónde cursó la ESO. Dónde cursó el Bachillerato. Pero ese doble grado… no sabemos dónde lo cursó. Raro, ¿no?". Acompañó su denuncia con afirmaciones contundentes: "Ni eres licenciada en Derecho, ni en Filología Inglesa, como dice la universidad donde das clase. Te has pasado los estatutos de tu partido por el forro. Dimite!!".

Ni eres licenciada en derecho, ni en filología Inglesa como dice la Universidad en la que das clase. Ni eres graduada en Derecho y Ciencias de Administración Pública como dices en la página del Congreso. Te has pasado los estatutos de tu partido por el forro. Dimite!! https://t.co/bZCTRpNeqm pic.twitter.com/BchhhiUVfo — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 22, 2025

La aludida respondió poco después con un comunicado publicado en sus redes sociales. En él, Noelia Núñez reconocía que no había terminado ninguna de las carreras que aparecían en diferentes perfiles institucionales. Detallaba que inició Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, trasladó su expediente a la UNED, donde también comenzó un Grado en Estudios Ingleses, y que en 2019 cambió a un Grado Combinado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Sin embargo, reconocía que no había completado ninguna de esas titulaciones.

"Mi carrera política ha ocupado mi tiempo y esfuerzo", argumentó, asegurando que su intención era retomar sus estudios. Admitió también la existencia de un error en su ficha del Congreso de los Diputados, donde constaba como titulada en ese doble grado. "Nunca fue mi intención engañar a nadie", afirmó.

Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.



El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo. — Noelia Núñez (@noelia_n) July 22, 2025

La presión creció dentro y fuera del partido. Finalmente, este miércoles Núñez anunció su renuncia a todos sus cargos institucionales y orgánicos. En un comunicado donde asumía "toda la responsabilidad", pedía disculpas y declaraba que su decisión buscaba "contribuir a recuperar la confianza en la política". Añadió: "Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles no merecen menos".

De promesa emergente a caída fulminante

Noelia Núñez nació el 2 de junio de 1992 en Madrid, y ha vivido siempre en Fuenlabrada. Fue allí donde estudió en el Colegio Albanta y cursó Bachillerato en el centro Khalil Gibran. Se afilió al Partido Popular con tan solo 18 años, aunque, como ella misma ha contado, su interés por la política comenzó incluso antes, a los 13.

En 2015, con 23 años, fue elegida concejala del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Rápidamente se convirtió en portavoz municipal del grupo popular y presidenta del partido a nivel local. En 2021 dio el salto a la Asamblea de Madrid, donde ejerció como diputada hasta 2023. Aquel mismo año fue cabeza de lista del PP en su ciudad y candidata a la alcaldía, una plaza históricamente controlada por el PSOE. Aunque no logró arrebatar el gobierno municipal, consolidó su liderazgo dentro del partido en el sur de Madrid.

En las elecciones generales de julio de 2023 fue incluida en la lista del PP por Madrid y logró escaño en el Congreso. Poco después, fue ascendida a la Vicesecretaría de Movilización y Reto Digital del partido. Su cercanía a Isabel Díaz Ayuso le valió el apodo mediático de "la Ayuso de Fuenlabrada", reflejo de su estilo directo, su discurso combativo y su visibilidad en medios de comunicación.

Una anécdota que retrata esa conexión ocurrió en mayo de 2024, durante la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. Núñez acudió al acto institucional con el mismo vestido que Ayuso, lo que generó cierto revuelo mediático. Ella reaccionó con rapidez, se cambió de ropa y cedió el protagonismo a la presidenta regional.

Una figura distinta en el PP

Más allá de su carrera política, Noelia Núñez se ha definido como una mujer que rompe moldes dentro del Partido Popular. Se declara católica practicante, aunque afirma que no recibió una educación religiosa y que fue su abuela quien le inculcó la fe. También ha hablado abiertamente de sus deseos de ser madre y de su imagen pública, marcada por sus tatuajes y su estilo informal.

"Tengo catorce tatuajes y soy una chica de Fuenlabrada de toda la vida. Sé que rompo ese prototipo de 'niña pija del PP'. No me escondo", afirmó en una entrevista. También reveló que nunca recibió críticas internas por sus tatuajes ni por el piercing que llevó en la nariz durante años.

En redes sociales, Núñez mantenía una presencia constante. Compartía su actividad política, pero también aficiones personales: su amor por Asturias, donde escapa cuando puede, la práctica del deporte, el surf y la música. Su grupo favorito, confesó, es The Killers.

Dimisión y mensaje político

La renuncia de Noelia Núñez no ha sido solo un gesto de asunción de culpa, también ha servido para lanzar un mensaje político. En su comunicado, dejó una crítica directa a los partidos rivales: "Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE", y añadió que, a diferencia de otros dirigentes "que se aferran a sus cargos", ella da un paso atrás.

La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía.



No, no somos como ellos. pic.twitter.com/Ysw0cMMqIh — Noelia Núñez (@noelia_n) July 23, 2025

Su salida ha provocado sorpresa y debate, pero también ha sido utilizada por el PP como ejemplo de "exigencia interna". Núñez, por su parte, agradeció la confianza de líderes como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso y prometió seguir siendo leal al partido, aunque ahora desde fuera de las instituciones.

Una carrera fulgurante que, de momento, se ve interrumpida por una decisión que, aunque forzada por las circunstancias, ha sido asumida como una muestra de responsabilidad política.