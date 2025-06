Primero fue Valeri, después Andrea y ahora le toca el turno a Anaís. Es una de las mujeres presentes en la vida de José Luis Ábalos, al menos hasta el pasado 18 de junio, día en que la UCO registró el domicilio del ex ministro. Ella estaba presente y se convirtió en una de las protagonistas cuando trató de deshacerse de un pequeño disco duro con la excusa de salir a pasear al perro. La actriz de cine para adultos, conocida en el ambiente como Letizia Hilton, ha roto su silencio para desvelar todos los detalles de su relación con el amigo de Pedro Sánchez: "Me siento utilizada por su parte, por toda esta situación. No me esperaba que me metiera en este jaleo y me viniera todo de golpe".

Anaís ha contado cómo comenzó su relación con el ex ministro: "Le conocí el día 26 de abril. Lo conocí a través de un amigo y me fui a su casa ese día, cuando me lo presentaron. Estuve allí toda la tarde y la noche, me dijo de quedarme allí a dormir. No nos separamos hasta el 10 de junio. Yo ahí me quedé el día del registro y una más y ya no he vuelto a estar con él más". Después de aquello, admite que no han vuelto a verse pero sí han hablado: "Él me ha mandado mensajes. Me ha dicho que no hable con periodistas, que me esté calladita".

Afirma en Tardear que su relación con Ábalos fue complicada porque el político tenía constantes cambios de humor: "Cuando discutíamos me decía 'Te voy a matar', '¡Estás loca!', me insultaba... Un día me echó de casa a las tantas de la madrugada". Habla, también, de ciertos comportamientos contradictorios y erráticos: "Por ejemplo, íbamos en el coche y él hablaba por teléfono con la gente, no escondía nada, no temía que hubiera ningún micrófono, pero resulta que conmigo sí. Cuando yo hablaba me decía que subiera la música a tope y que lo que tuviera que decir se lo dijera en la oreja. A veces incluso me escondía debajo de una manta o en el maletero. Se ponía nervioso en casa también, si venía alguien me decía que me encerrara en la habitación y no saliera". Y recuerda, además, algunos detalles de aquellas conversaciones: "Sí, alguna vez habló con el número, pero se escondía y se iba a parte. El número uno, el dos... O decía "Koldo", chillaba y decía otro nombre raro".

Ahora, Anaís solo quiere desvincularse de toda esta polémica porque admite que lo está pasando muy mal: "Tengo miedo a su reacción. No sé si puede denunciarme, si puede... Le tengo miedo por ser quien es realmente. Le tengo miedo". Y añade: "Manteníamos una relación sentimental cien por cien... me dijo hasta 'te quiero".