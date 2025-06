Nueva 'rajada' de Ábalos contra Valeri, la ex amante de Escassi: el ex ministro habla de las fiestas con prostitutas y las "artimañas" de los periodistas

El ex ministro, investigado en el marco del Caso Koldo y acusado de cuatro delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación e integración en organización criminal, tiene un nuevo frente abierto. Se llama Valeri Cuéllar y saltó a los medios de comunicación hace casi un año, cuando desveló que había mantenido una relación sexual con Álvaro Muñoz Escassi cuando este salía con María José Suárez. De hecho, ella fue la causa de su ruptura. Este miércoles, ha desvelado que fue una de las 'chicas de Ábalos' y que intimó con él y con Koldo en varios encuentros. Él lo ha negado tajante: "En la vida he estado en una fiesta así, con gente, con escoltas, con interceptación de móviles... Esa película valdrá para otros, no en mi caso es inverosímil".

Lo ha hecho en declaraciones a Paloma García Pelayo, a la que ha respondido vía WhatsApp. Ábalos se muestra indignado y conciso en su desmentido: "Está más que desmentido y le insisto que lo llevaré a los tribunales al autor de la infamia y a quienes contribuyan a su difusión". Y ha añadido: "Mejor averigüen quién está detrás de esa artimaña, eso sí sería información".

Y es que horas antes, el exministro arremetía contra los propios periodistas y medios de comunicación, asegurando que habían aprovechado las circunstancias para montar un circo mediático: "Directamente ya no existen los pseudomedios. Todos se han convertido en la misma cochiquera. Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante". Y añadía: "¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí".

Sobre Valeri y su historia, zanjaba: "Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal 'Valeri Cuéllar'. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser".

