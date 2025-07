Hace ya casi dos semanas que la ex amante de Álvaro Muñoz Escassi volvió a la primera línea mediática. ¿El motivo? Asegura haber sido una de las prostitutas contratadas por el ex ministro para amenizar sus fiestas. Ábalos lo negó de manera tajante a través de las redes sociales, pero Valeri Cuéllar está empeñada en demostrar que no miente y ha ofrecido este lunes nuevos detalles de aquellos encuentros: "Le conocí en 2019 por medio de una agencia en la que yo trabajaba. Ellos piden personas ahí, y a mí me llamaron diciendo que tenía que presentarme en un sitio a una hora, pero no me dicen quién es la persona. Hasta que no llego al sitio no me doy cuenta de quién es la persona".

La brasileña ha contado en Tardear que ese primer encuentro tuvo lugar en Madrid, en un "chalet muy lujoso", el mismo que sirvió de escenario para una segunda fiesta unas semanas después y que era, en aquel momento, la casa de Ábalos en El Viso: "Me llevaron al sitio exacto, era muy bonito. Tuve dos encuentros con él". El tercero, sin embargo, tuvo lugar dos años después, en 2021, en Valencia, también en casa del político. Afirma que mantuvo relaciones sexuales con Ábalos en las tres ocasiones: "Uno va a una fiesta de esas y uno va a estar todo el tiempo con las personas en la intimidad. Conversas, tomas algo, buscan chicas para liberarse de su trabajo y salir de la rutina". Y asegura, además, que no estaba sola: "Había más chicas".

Valeri ha desvelado que Ábalos le pagaba en efectivo: "La primera vez 2000 euros, la segunda 1.700 euros y en Valencia acordamos un precio. En total, unos cinco mil". Eso sí, quiere dejar claro que no mantuvo con él una relación y que el ex ministro tomó todas las precauciones para no dejar huella: "Él nunca me dio su número. La segunda vez me mandó un mensaje y me hizo luego borrarlo todo". Aun así, ella no está preocupada: "No he recibido burofax, demanda ni nada, pero si llega, todas las chicas que estaban en la fiesta pueden atestiguar que yo también estaba".

La ex amante de Escassi asegura estar dolida por la manera en la que Ábalos la ha negado y humillado públicamente, refiriéndose a ella como "ese ser": "A nadie le gusta que lo llamen así", ha dicho. "Demuestra la clase de persona que es, aunque en la intimidad me trató superbién". De hecho, no descarta demandarlo y dice haber recibido algunas advertencias: "Antes de que se publicara mi entrevistas en Lecturas recibí un mensaje diciendo que se parara la entrevista, que no fuera a hacer daño".