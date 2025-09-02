Entrevista bomba de Santi Acosta a la exmujer de Ábalos en Telecinco: "Morirá matando"

Telecinco estrenará el próximo lunes, 8 de septiembre, El precio de la corrupción, la primera entrega del nuevo programa que va a presentar Santi Acosta en el prime time de la cadena. El espacio arranca con una "entrevista muy temida por muchos", en palabras de Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset. Se trata de Carolina Perles, exmujer de Ábalos.

"Por primera vez tenemos a un testigo directo que ha vivido todo el proceso de la corrupción y el funcionamiento de la trama Koldo", ha explicado Santi Acosta, que ha charlado durante 15 horas con la que fuera pareja del exministro de Transportes.

"Las cosas que cuenta no tienen desperdicio", ha explicado el presentador. En el avance de la entrevista que Mediaset ha mostrado en el FesTVal de Vitoria, Perles narra algunos de los episodios vividos junto a Ábalos y termina con una declaración contundente: "No va a caer solo, estoy convencida de que morirá matando".

El precio de la corrupción es la primera entrega de un espacio (El precio de...) que cada semana cambiará de protagonistas y temática. Primero se emitirá un documental y, después, habrá un debate que se emitirá en directo, con la participación de varios colaboradores, desde el plató de Mediaset. "Las entregas del programa dependerán del número de exclusivas que consigamos", ha dicho Acosta.

Con el estreno de El precio de..., Santi Acosta tendrá dos programas en parrilla al mismo tiempo en Telecinco, porque el presentador continuará al frente de De Viernes, el programa de corazón que está a punto de cumplir dos años. El precio de... es una de las nuevas apuestas de Mediaset para esta temporada, junto con Supervivientes All Stars, que ocupará tres prime time semanales (martes, jueves y domingo).