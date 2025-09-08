Ana Rosa vuelve con fuerza contra Pedro Sánchez: "Un presidente muy Franco y muy Maduro. Menos pataletas y más papeletas"

Ana Rosa Quintana ha comenzado su temporada número 21 en Telecinco con un durísimo editorial contra Pedro Sánchez, como viene siendo habitual. En esta ocasión, la presentadora ha estado contraprogramada por el propio presidente del Gobierno, que ha hecho una declaración institucional a las 9.00, la misma hora a la que arranca El programa de Ana Rosa. Sánchez ha sido puntual, y eso ha llamado la atención de la presentadora. "Es la primera vez que empieza a su hora, siempre cita a las 9.00 y empieza más tarde", ha comentado nada más terminar su editorial, que se ha solapado con el inicio de la comparecencia en Moncloa.

"Alcaraz vuelve a ser número uno tras ganar el US Open y Sánchez sigue en Moncloa". Así ha arrancado Ana Rosa la temporada. "El Gobierno retoma una legislatura consumida, como el rostro del presidente. Pensaba que iba a volver relajado. Solo ha salido del palacio de La Mareta para posar un minuto en las cenizas de la España quemada, para después asegurar en Televisión Española que le encanta conceder entrevistas tras 14 meses sin conceder entrevistas".

"Pensé que iba a venir descansado porque estaba tranquilo, con 40 escoltas, el litoral cerrado y rodeado de familia. Pero no hay paz para los cansados, aunque Sánchez recuerde el lozano reflejo que lucía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados", ha proseguido la presentadora. "El lustroso aspecto de Sánchez formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a reflejar una realidad demacrada".

Ana Rosa, vestida de blanco, como siempre que estrena temporada, ha continuado su editorial, cada vez más crítico con la gestión del Gobierno. "Sánchez pide un pacto de Estado para una España que no sabe gestionar, solo congestionar. Si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Puigdemont", ha arremetido la presentadora. "El curso ha comenzado con la tradicional audiencia del fugado de Waterloo a un emisario del Gobierno rindiéndole pleitesía". "Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante tres años. Un país en el que los jueces hacen política porque imputan a sus familiares", ha dicho.

"Para que funcione el Estado de Derecho tiene que haber Estado. La apertura del curso judicial viene marcada por una broma del Ejecutivo, que ha querido reírse de la Justicia inaugurando el curso con un Fiscal General procesado que va a sentarse en el banquillo en este año judicial que él mismo inaugura", ha expresado Ana Rosa. "El chiste no ha hecho gracia a los profesionales de la judicatura, pero como decía Gila, si no saben aguantar una broma, márchense del pueblo", ha pedido la comunicadora.

"Los presupuestos son como un vampiro, unas cuentas que nos chupan la sangre para hacer una quita a Cataluña", ha proseguido Quintana. "Narciso murió tras enamorarse de su reflejo, pero el cuento de la belleza ha dado paso al de la desolación. Espejito, ¿quién es el más resiliente? Tú ya no, Pedro. Sus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en su mesa. Por mucho menos llamó indecente a Rajoy, pero dice que le insultan. Y faltando el respeto a millones de españoles, asegura que no convoca elecciones porque las perdería. Un presidente muy Franco y muy Maduro", ha ironizado. "Menos pataletas y más papeletas", ha reclamado la presentadora de Mediaset.

El mensaje de Ana Rosa a través de su estilismo: camisa blanca y vaqueros

Como decíamos, Ana Rosa ha comenzado la temporada fiel a su estilo, y no solo por la dura crítica que ha hecho a Sánchez. La presentadora ha aparecido en pantalla, después de las vacaciones de verano, vestida de blanco y haciendo un homenaje a las dos décadas que lleva en Telecinco, porque su estilismo replicaba el que llevó el primer día que apareció en la cadena: una camisa blanca, esta vez de Elisabetta Franchi; pantalón de Versace y zapatos rojos de Valentino.