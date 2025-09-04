Ana Rosa ficha a Esperanza Aguirre y manda un recado a Sánchez antes de volver a Telecinco: "El Gobierno ya no gobierna, sobrevive"

Ana Rosa Quintana vuelve a la carga el próximo lunes con una nueva temporada del magacín que presenta en Telecinco. La comunicadora acaparará casi toda la franja matinal, porque El programa de AR tendrá una duración más extendida, entre las 09.00 y las 13.30, que es la que tenía históricamente. Antes, se emitirá La mirada crítica. Después, irá Patricia Pardo con Vamos a ver.

"Vuelvo una temporada más porque están pasando un montón de cosas apasionantes en la política nacional e internacional y no me lo quiero perder", explica Ana Rosa. "Va a ser una época de cambios, con un Gobierno que ya no gobierna, que sobrevive, hay muchas noticias que vendrán esta temporada relacionadas con los casos de corrupción", analiza.

"Europa está cambiando con asuntos vitales, con cambios de gobiernos que marcarán la agenda los próximos meses. Está el problema de la vivienda, la inmigración, el nuevo reparto de poderes, todo eso afecta a España", manifiesta la presentadora. "Estaremos pendientes de los cambios en Latinoamérica, Venezuela, de Ucrania -en el avance o no en las negociaciones-, del drama de Gaza, del posible encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont… Va a ser una temporada trepidante y como cualquier periodista quiero estar en los momentos importantes que son los que cambian los países y los que cambian la historia".

Para afrontar este nuevo curso, Ana Rosa ha fichado a nuevos colaboradores, entre los que destacan Macarena Olona y Esperanza Aguirre. También se unirán Miriam González Durántez, Jorge Bustos, Manuel Marín, Adriana Cabezas, Cristian Campos y el experto en encuestas y datos, Manuel Mostaza.

Seguirán en el programa otros nombres habituales, como Fernando Garea, Fernando Berlín, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Esther Esteban, Pilar Santos, Antonio Caño, María Claver, Carlos Cuesta, Estefanía Morales Molina, Isabel San Sebastián, Ketty Garat, Rodolfo Irago, Pilar Gómez, José María Olmo, José Luís Gómez Pérez, Javier Casqueiro, Esther Palomera, Esteban Urreizrieta, Irene Tabera y Alejando Entrambasaguas.

Manu Marlasca se sentará junto a Ana Rosa para desgranar la crónica de sucesos del día y contará con la colaboración de los periodistas especializados Alejandro Requeijo, Mayka Navarro, Dani Montero, Javier Chicote, Luis Rendueles, Vanesa Lozano; del juez José Antonio Vázquez Taín; de los abogados penalistas, Juan Manuel Medina, Juanjo Ospina, Verónica Guerrero y Emilia Zaballos; de los médicos forenses Miguel Gaona y José Cabrera; y del representante del sindicato mayoritario de Mossos, Toni Castejón.

La sección El Aperitivo se ocupará de abordar todos los contenidos de corazón y comentar los realities de la cadena. Ana Rosa tomará el aperitivo a lo largo de la semana con Ainhoa Arteta, Alaska, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Máximo Huerta, Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, y los directores de las revistas Lecturas, Luis Pliego; Semana, Jorge Borrajo y Diez Minutos, Vicente Sánchez. Carlos Latre seguirá imitando a personajes populares de la política y Mario Picazo también participará en El programa de Ana Rosa.

Feijóo y Leire Díez, primeros invitados

Ana Rosa Quintana inicia el próximo lunes el nuevo curso televisivo recibiendo en el plató a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, con el que abordará la actualidad política, social y económica de nuestro país. Además, contará con la visita de los presentadores de los programas de estreno de la semana en Telecinco: se reencontrará con Joaquín Prat, presentador de El tiempo justo y con Santi Acosta, de El precio de…. Con este último hablará de los contenidos de su primera entrega, una entrevista a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, y adelantará en primicia algunos de los pasajes de los testimonios vertidos durante horas de grabación en torno a su experiencia y vivencia con el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento.

Además, el próximo martes 9 de septiembre, el programa recibirá la visita de Leire Díez, exmilitante socialista, un día después de su citación en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado.