Sandra Barneda: "La isla de las tentaciones' me deja complejo de mala persona, me siento como Cruella de Vil"

Sandra Barneda conduce los dos realities más exitosos de Telecinco. Está al frente de La isla de las tentaciones, que cada año se hace más viral que el anterior, y también forma parte del equipo de presentadores de Supervivientes. Hablamos con ella en el FesTVal de Vitoria, antes de ponerse al frente del primer debate de Supervivientes All Stars que Telecinco emite esta noche. En el programa de hoy, por cierto, los concursantes realizarán los saltos desde el helicóptero que no pudieron hacer el jueves pasado por las protestas de los garífunas en Cayos Cochinos.

¿Cómo afrontas esta nueva edición?

Muy contenta. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero lo repito: para mí es un regalo. Es un regalo presentar un programa como Supervivientes. Evidentemente tiene sus complicaciones, pero disfruto, me lo paso bien... Es una gozada ver los vídeos, las conexiones en directo, las pruebas, cómo ellos, los propios concursantes, se enfrentan a cada desafío...

Presentas dos programas de éxito con la misma productora y la misma cadena. ¿Cuál te remueve más profesionalmente?

Bueno, para mí La isla de las Tentaciones es un programa de corazón, nunca mejor dicho. Un programa para que te lo rompan o para que te recompongas, y yo lo llevo en mi corazón. Pero Supervivientes para mí es el reality 360. Es como el reality de los realities, donde pones a prueba cada parte de tu persona: emocional, física, mental, de ambiente, de convivencia... Entonces, es muy difícil elegir.

Adara, que es una de las concursantes estrella de la edición, vuelve a Supervivientes por tercera vez, pero dice que no iría a La isla de las tentaciones...

Bueno, es que yo tampoco iría a La isla de las tentaciones. Yo creo que preferiría ir a Supervivientes antes que a La isla de las tentaciones.

¿Por qué?

Porque Supervivientes sí depende de ti, pero ir a La isla implica ir con tu pareja y que lo que hagas no dependa exactamente de ti, sino también de tu pareja. En cambio, lo que hagas en Supervivientes depende de cómo estés tú, de las decisiones que tomes y de cómo esté tu mente. Y yo preferiría, al menos, concursar en algo que dependiera de mí.

Hay otra diferencia: 'Supervivientes' es en directo y 'La isla de las tentaciones' es grabado. ¿Cuál disfrutas más como presentadora?

¿Sabes qué pasa? Que en La isla también hago los debates y me divierto muchísimo. Yo sufro mucho con La isla de las tentaciones. Muchas veces me siento como Cruella de Vil. Tengo un complejo de mala persona porque sé que voy a ofrecerles unas imágenes que les van a partir el corazón. Y es real. O que van a vivir experiencias traumáticas o que las han vivido, y que se creen que no les va a tocar a ellos. Con Supervivientes disfruto más. Solo sufro porque no me ven y no quiero que me puedan malinterpretar cuando hablo con ellos. Quiero ser una referencia que les dé ánimo y no les raye.

¿Cómo gestionas eso de sentirte como Cruella de Vil?

Pues lo llevo mal. No me gusta. Llega un punto en el que es complicado, pero también he llegado a entender que tienes que respetar el viaje de cada persona y lo que está viviendo. También cuesta acabar las conexiones en Supervivientes y dejarles ahí aunque lo estén pasando mal cada día que pasa. Además, en este segundo All Stars participa mucha gente que hace mucho tiempo que no está en Supervivientes. Tienen una imagen de lo que era Supervivientes y de lo que eran ellos en Supervivientes, pero nada más. Y esto puede ser un hándicap, no una ventaja.

De todas las penurias que se pueden pasar en Supervivientes, ¿cuál es la que peor llevarías?

Yo creo que el hambre. El hambre y que no se esforzaran en las pruebas de recompensa.

Una de las personas con la que tuviste mucho vínculo, primero en La isla de las tentaciones y luego en Supervivientes fue Montoya. ¿Has entendido su desaparición mediática?

Yo he entendido que Montoya haya explotado hasta el punto de necesitar aislarse. O sea, Montoya ha participado en los dos realities más heavys de la televisión y, además, de manera seguida. Es normal, tenía que oxigenarse y tiene que asentarse en todo lo que ha vivido. Además, Montoya ha pasado por una viralidad mundial, y eso hay que colocarlo en la cabeza. Yo creo que se le ha comprendido poco, porque no hemos estado en su piel. A él le rompieron el corazón en cien cachitos y luego se fue con su expareja a otra isla llamada Supervivientes. Nos lo tomamos a coña porque son muy graciosos, pero eso es real. Y luego tuvo que sobrevivir ahí, ¿eh? Y llegó a la final y se encontró luego en un debate complicado donde ahí se pusieron a la luz distintas cosas con un aislamiento de mucho tiempo. Entonces, yo creo que está bien aislarse, refugiarse en la familia y luego ya volver poco a poco.

¿Has podido hablar con él?

No. Sé que está bien, pero no es que no haya podido hablar con él, es que no he querido. El aislamiento pasa por desintoxicarte y ya habrá tiempo de hablar con él.