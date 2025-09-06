Las redes arden con el regreso de Lydia Lozano a Telecinco: desata la ira y le llueven los insultos

Han pasado dos años desde que Lydia Lozano se despidió de los platós de Mediaset tras la cancelación de Sálvame. Desde entonces, la icónica colaboradora ha probado suerte en TVE, participando en programas del corazón como Mañaneros y La familia de la tele. Este último, sin embargo, no tuvo el éxito esperado y terminó cancelándose, aunque le permitió reencontrarse con antiguos compañeros como María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros. Ahora, Lozano ha vuelto a fichar por Telecinco, tal y como adelantamos desde Informalia. Mientras sus excompañeros apostaban por Ten en un nuevo formato, No somos nadie, la periodista se estrenó este pasado viernes en De Viernes como colaboradora. A pesar de contar con el apoyo de sus amigos, su vuelta no ha pasado desapercibida: sus primeras palabras en el plató han desatado un aluvión de críticas en las redes.

Sobre su regreso a Telecinco, la colaboradora madrileña confesó: "Yo llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí, y quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro. Cuando yo me fui de TVE lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás". Y aclaró: "Yo recibí una oferta de este programa hace unos meses y lo rechacé porque yo soy una persona fiel".

Tras sus declaraciones, las redes no tardaron en estallar y algunos usuarios tildaron a Lydia de "desagradecida" y "arrastrada". Una seguidora del programa escribió en X (antes Twitter): "Lydia Lozano tiene derecho a mejorar laboralmente, a cambiar de empresa tantas veces como crea conveniente; otra cosa es hacerlo con clase, sin arrastrarse, sin clavar puñaladas a quien te hizo parte de su equipo en esos difíciles momentos. Eso no lo ha sabido hacer".

Lydia Lozano tiene derecho a mejorar laboralmente, cambiar de empresa tantas veces como crea conveniente, otra cosa es hacerlo con clase, sin arrastrarse, sin clavar puñaladas a quien te hizo parte de su equipo en esos difíciles momentos ,eso no lo ha sabido hacer. #DeViernes pic.twitter.com/b3F42aSEJ3 — Mary_Gabby (@MaryGabby19) September 5, 2025

Otro internauta subrayó: "No voy a negar que es un animal televisivo, pero creo que, al menos, es injusta con las personas que le han seguido dando oportunidades en este tiempo".

Lydia Lozano dijo anoche que estaba "desubicada" desde que se fue de T5.

Que no era ella, y que lo ha pasado "francamente mal".



No voy a negar que es un animal televisivo, pero creo que, al menos, es injusta con las personas que le han seguido dando oportunidades en este tiempo. pic.twitter.com/xbc3dlpD7p — Sergio López (@sergiolm216) September 6, 2025

En su estreno en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona también se emitió la entrevista de Rocío Flores, vetada de Telecinco hasta el pasado jueves, cuando la cadena anunció su regreso. Sobre este asunto, Lozano se mostró cauta al hablar de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores: "A mí me parecía una tía con mucho carácter y personalidad, y aquí la veo como que la han afectado críticas, que yo veía que no la afectaban", espetó.

En este sentido, también recibió críticas. "Lo que le faltaba a Lydia lozano para terminar de ser una arrastrada es blanquear a Rocío Flores llamándola 'pobre niña contenida'. Lo de hoy está dando mucho asco", puso otro usuario.

Lo que le faltaba a Lydia lozano para terminar de ser una arrastrada es blanquear a Rocío Flores llamándola "pobre niña contenida"



Lo de hoy está dando mucho asco, Lydia.#DeViernes pic.twitter.com/tR8dsaV49f — ?Mayonese? (@Aire_conMono31) September 5, 2025

Otro de los momentos que despertó recelo en redes llegó con la emisión de unas imágenes de Lydia Lozano en Sálvame, recordando su icónico baile del 'chuminero'. En una de esas escenas, la colaboradora aparecía bailando junto a su compañera María Patiño. Curiosamente, De Viernes aplicó un zoom durante la emisión para evitar que se viera a la presentadora de No somos nadie.

Por favor, que descarado como han recortado a María Patiño de este vídeo #DeViernespic.twitter.com/vlvLU5PJPP — Carrillista TuFinquista (@carrilinista) September 5, 2025