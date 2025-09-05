Rosa Benito lanza un dardo a sus excompañeros de 'Sálvame' y aplaude la vuelta de Lydia Lozano a Mediaset: "Es buena profesional"

Rosa Benito está pletórica ante su participación en Masterchef Celebrity. Es una de las concursantes más populares del programa que La 1 emite los lunes y ella lo sabe. "Siento la expectación que hay, y me encanta", nos dice en el FesTVal de Vitoria, donde ha acudido para promocionar el concurso de cocina, días después de que se estrenase en TVE. Donde no podrá ir a comentarlo es a La familia de la tele, el espacio que reunió a sus excompañeros de Sálvame. Hace unos meses, cuando ese magacín estaba en emisión, intentaron hablar con ella durante una conexión que hicieron con los concursantes y ella se negó. Yo no hubiera ido a La familia de la tele a promocionar Masterchef Celebrity", asegura en esta entrevista en la que, sin embargo, habla muy bien de Lydia Lozano tras conocerse su regreso a Mediaset.

Tu presencia en Masterchef Celebrity ha despertado expectación. ¿Lo notas?

Sí, siento esa expectación y me encanta.

¿Te sientes la estrella de Masterchef Celebrity?

No, todos somos estrellas porque todos tenemos nuestra personalidad y vamos a enganchar, como ocurrió el lunes pasado. Va a ser una edición muy divertida.

¿Por qué aceptaste participar en Masterchef Celebrity?

He sido fan de Masterchef desde siempre. Me ha gustado mucho vivir esta experiencia.

Hace unos meses, cuando el programa comenzó a grabarse, tuviste una trifulca con La familia de la tele. Conectaron con vosotros y no quisiste hablar con ellos. ¿Por qué?

Es que una cosa es promocionar el programa y otra es que vayan a por ti porque hay una persona que tiene un pinganillo y le dicen 'Rosa, Rosa, Rosa'. Como Rosa viene de lejos, ya sabía lo que querían.

Pero eran tus antiguos compañeros...

Es que no voy a entrar en eso. Quiero disfrutar de este momento.

¿Te alegras de que ahora no esté La familia de la tele en TVE porque así no tienes que ir a ese programa a promocionar Masterchef?

Es que yo no hubiera ido a La familia de la tele.

¿Qué te parece la vuelta de Lydia Lozano a Mediaset?

Todo lo que sea trabajo me parece maravilloso. Lydia es una persona muy querida y buena profesional. Y si se lo han ofrecido y le ha interesado el contrato, olé por ella.

¿Te importaría volver a coincidir con ella en De Viernes?

Yo no tengo ningún problema con Lydia, para nada.

¿Crees que el público te va a redescubrir gracias a Masterchef?

Sí, porque aquí soy yo. Igual que en Supervivientes, donde tampoco puedes estar haciendo un papel durante tres meses. Son programas en los que tienes que ser tú al 100%.

Eres una de las ganadoras más populares de Supervivientes. ¿Te han ofrecido concursar en el All Stars?

Me lo ofrecieron el año pasado e iba a ir, pero me rompí el brazo y no pude.

¿Estarías dispuesta el próximo año?

No, ya no creo. Soy muy mayor. Ahora vamos a vivir Masterchef.

¿Cómo llevas las críticas que recibes por salir en televisión?

A mí ya no me afecta que me critiquen. Quiero vivir y ser feliz. Me he limpiado de tanta gente negativa, que ahora soy feliz y me da igual.

¿Qué te queda por hacer en televisión?

Me están ofreciendo cosas, pero ahora estoy con el teatro.

¿Te han propuesto Tu cara me suena?

Muchas cosas, pero no las puedo decir.

¿No las aceptas por una cuestión económica?

Es que el dinero ahora mismo no me importa. Quiero tener dinero para vivir, pero con lo que tengo estoy bien, no quiero más. Quiero pagar mi luz, mi comida... no necesito más.

¿Te están pagando bien en Masterchef?

En Masterchef se come de maravilla.

¿Has hablado con Amador, que ha estado delicado de salud? ¿Te va a ver en Masterchef?

Eso se lo tienes que preguntar a él. Amador es el padre de mis hijos y es una persona maravillosa.

¿Te has preocupado por su estado?

Hombre, claro, es el padre de mis hijos.