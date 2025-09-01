Victoria Federica arrampla con dinero público: este lunes arranca 'MasterChef Celebrity' con casting prometedor y alguna polémica

¿Debe RTVE gastar el dinero de todos los españoles en pagar un caché desorbitado a Victoria Federica Marichalar? La hija de la infanta Elena y hermana de Froilán (quinta en la línea de sucesión al Trono) cobra por hacer portadas para revistas como Hola, por concursar en programas de Antena 3 o por acudir a fiestas "de pago". Pero por muy censurables que sean los valores que representa esta joven socialité de sangre azul, mientras sean empresas privada las que le pagan los caprichos a la nieta de Juan Carlos I, poco más de puede decir. Otra cosa es gastar dinero que en último término procede de nuestros impuestos para engordar la cuenta de la ahijada más mediática de Felipe VI.

La cuestión es que ella pasará por la cocinas de MasterChef Celebrity, que llega con esta polémica y acelera motores: se estrena este lunes por la noche, a las 22:10 horas, en su décima edición. La cadena pública rompe con la tradición de presentar la nueva temporada en el Festival de Televisión de Vitoria (Festval) y apuesta por lanzarla directamente en su parrilla de prime time, consciente de la expectación que despierta el talent culinario.

El formato, uno de los programas más seguidos aunque perdiendo fuelle con respecto a sus inicios, mantiene la esencia que lo ha convertido en un fenómeno de audiencia. El jurado continúa integrado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, quienes, con su mezcla de exigencia, humor y complicidad, vuelven a evaluar los platos de los dieciséis aspirantes famosos que este año se ponen el delantal. El objetivo: demostrar que son algo más que rostros conocidos y conquistar el paladar de los jueces para suceder a Inés Hernand, la última campeona. Más allá del debate sobre si una cadena pública debe gastar el dinero de todos en llenar los bolsillos de famosos y famosetes para ofrecer formatos que dan las cadenas privadas, la décima edición ha reunido a personalidades muy diferentes. El casting garantiza un cóctel de estilos, egos y talentos difícil de predecir. Entre los fichajes más comentados está el de Mariló Montero, periodista con una amplia trayectoria (también en RTVE, donde presentó La mañana de La 1 entre 2009 y 2016). Su carácter directo promete momentos televisivos memorables.

Junto a ella estará José Manuel Parada, otro rostro histórico de la cadena pública, que durante casi una década condujo Cine de barrio. Conocido por su simpatía y su cercanía con el público, Parada afronta así un nuevo reto televisivo después de haber probado suerte en Supervivientes en 2010.

El reparto televisivo se completa con Quique Torito, rostro habitual de distintos formatos de entretenimiento; Rosa Benito, eterna cuñada de Rocío Jurado, estandarte icónico del cotilleo patrio, y ganadora de Supervivientes en 2011. También está el exfutbolista Miguel Torres, hoy comentarista en Movistar Plus+ y popular por su relación con Paula Echevarría.

El mundo musical también tendrá una presencia destacada. El joven Juanjo Bona, finalista de Operación Triunfo 2023, se enfrentará de nuevo a la presión de un concurso televisivo, después de quedarse a las puertas en el casting de MasterChef Junior. Le acompañan Soraya Arnelas, que representó a España en Eurovisión 2009; la rapera Mala Rodríguez, pionera del hip-hop español; y la veterana cantante Charo Reina, heredera del arte de su tía, la mítica Juanita Reina.

Voces de la cultura y el humor

Entre los aspirantes destaca también Valeria Vegas, que está en todas partes, periodista y escritora reconocida por su biografía sobre La Veneno, que inspiró la exitosa serie de los Javis. Su incorporación añade un perfil cultural y comprometido al elenco. La comedia vendrá de la mano de David Amor, actor y presentador gallego, mientras que el talento actoral estará representado por Alejo Sauras, conocido por su participación en series como Los Serrano y Estoy vivo.

El ilusionismo llega de la mano de Jorge Luengo, popularmente apodado "el mago de la ceja blanca" y galardonado en múltiples certámenes internacionales. A su lado estará Necko Vidal, violinista e influencer que ha conquistado las redes sociales con interpretaciones musicales originales. Finalmente, completa el casting Masi, actriz, presentadora e influencer que hace apenas dos años condujo la posgala de Operación Triunfo.

Invitados estelares y guiños al pasado

La décima temporada no solo contará con los aspirantes oficiales. RTVE ha confirmado que cada gala recibirá invitados especiales, algunos de ellos vinculados a la historia del programa. En la primera entrega, los espectadores disfrutarán del regreso de Loles León y Miguel Ángel Muñoz —ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity—, así como de Carmina Barrios, semifinalista de la sexta edición.

Más adelante, por las cocinas desfilarán nombres tan diversos como la citada Victoria de Marichalar de Borbón, el astronauta Pedro Duque, el actor William Levy y el cantante Bertín Osborne.