Victoria Federica se cuela en 'MasterChef Celebrity 10' este lunes antes de volver a Antena 3

Este lunes 1 de septiembre arranca de nuevo la temporada televisiva, y las principales cadenas ya están listas para la carrera por la máxima audiencia. En RTVE lo tienen todo preparado para el estreno de MasterChef Celebrity 10, que promete liderar la programación de otoño. El talent show culinario contará con un grupo de famosos de primer nivel, como Rosa Benito, Mariló Montero o José Manuel Parada, y la gran sorpresa del estreno será la presencia de Victoria Federica de Marichalar y Borbón como invitada especial, debutando por primera vez en la cadena pública, tal y como la Corporación desveló en los últimos días.

La nieta del rey emérito Juan Carlos I da el salto momentáneo a RTVE, después de meses moviéndose por la televisión de la mano de Antena 3, donde debutó en El Desafío —casi haciéndose con la victoria— y participó en varias entrevistas en El Hormiguero, donde vimos, por primera vez, a un miembro de la realeza española sentarse en un plató de televisión. Este otoño regresará a la pequeña pantalla en Emparejados, el programa de Susana Saborido y Joaquín Sánchez.

La hija de la infanta Elena se suma al programa de Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez con motivo del décimo aniversario del concurso de cocina. Junto a ella, el plató se llenará de rostros conocidos como el astronauta Pedro Duque, el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, los actores Daniel Guzmán y William Levy, el cantante Antonio Carmona, los cantantes Bertín Osborne y Conchita, las presentadoras Isabel Gemio y María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la modelo Vania Millán, el coreógrafo Poti, el actor Santi Rodríguez, y los empresarios Kike Sarasola, Natalia de la Vega, así como Carlos Peguer y Mariang, creadores de La Pija y la Quinqui.

Los participantes de 'MasterChef Celebrity 10'

MasterChef Celebrity es uno de los buques insignia de TVE. En su décima temporada, el programa cuenta con un grupo de famosos entre los que se encuentran nombres tan populares como Rosa Benito, Mariló Montero o José Manuel Parada. El programa también contará conlos cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; el exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo. Por su parte, los chefs, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz repiten como jueces.