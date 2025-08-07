Rosa Benito, destrozada por la muerte de una persona muy cercana: "Siempre te querré"

Rosa Benito se encuentra devastada. Así lo ha demostrado en su perfil de Instagram, donde ha dedicado unas palabras a una amiga recientemente fallecida. La que fuera la cuñada de Rocío Jurado no ha desvelado la identidad de la persona a quien van dirigidas sus palabras, aunque, por lo que deja ver la alicantina, eran muy cercanas.

"Hasta siempre, amiga. Nunca serás olvidada y vivirás en mí. Te quiero, y no voy a hablar del pasado porque siempre te querré. Qué injusta es la vida a veces. Descansa en paz", ha escrito sobre un fondo de color negro la exmujer de Amador Mohedano. No ha publicado fotografías ni ha aportado más detalles sobre lo sucedido.

Este bache le llega en plenas vacaciones de verano, tras haber pasado unos días de desconexión en el norte. Asimismo, en estos días también ha tenido que enfrentar otros problemas: Raquel Moragues, la mujer que hace más de una década fue vista en el ático de Chipiona junto a Amador, ha vuelto a colocarla en los titulares.

Moragues contó a Europa Press que tanto Rosa como Amador "son igual de temibles y calculadores". Sin embargo, es mucho más dura con la madre de Chayo, pues la acusa de "hacer caja" con su divorcio vendiendo exclusivas a revistas y paseándose por los platós. La tacha, además, de "sinvergüenza". "Reconoció públicamente que necesitaba el dinero y no dudó en beneficiarse del escándalo", recordó.