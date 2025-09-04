Telecinco levanta otro veto en forma de bomba: ahora es Rocío Flores la que regresa a Mediaset

A la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco, como Informalia adelantó en primicia, otro rostro es el que ahora regresa a la principal cadena de Mediaset tras años apartada por el cambio de rumbo que tomó el grupo de comunicación, especialmente tras el documental de Rocío Carrasco. Rocío Flores es la que vuelve ahora, como invitada de De Viernes. Lo hace este mismo 5 de septiembre como invitada, al igual que Lydia Lozano, que además se incorpora como colaboradora en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona tras dejar a los de Sálvame.
Ha sido Mediaset desde sus redes sociales la que este jueves, un día antes del arranque de la nueva temporada del espacio, ha anunciado la llegada de Rocío Flores al plató: "La nueva temporada de De Viernes ya tiene a sus tres grandes invitados: Lydia Lozano, Rocío Flores y José Carlos Montoya". "Tras su entrevista, Lydia Lozano se incorporará al equipo de colaboradores junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León", explican.
En cuanto a Rocío Flores como invitada, hay que recordar que el veto al universo Rocío Carrasco ya se fue levantando de forma paulatina cuando Olga Moreno (ganadora de Supervivientes 2021) fue entrevistada también por De Viernes en febrero de este año. Gloria Camila, como avanzó Informalia, fichó también por TardeAR y por Fiesta, regresando a Telecinco en abril de este año. Informalia ya avanzó, además, que ya se habían dado conversaciones entre Antonio David y la cadena.
Otros rostros que en su día fueron vetados y que también hemos visto estos meses atrás en la cadena: Rosa Benito, a la que ahora vemos en MasterChef Celebrity, en La 1, y que pasó por De Viernes como comentarista de Supervivientes. También a Amador Mohedano, noticia en las últimas semanas por su estado de salud, lo vimos en el mismo programa.