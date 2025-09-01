'No somos nadie', el nuevo 'Sálvame', arranca con el melón de la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco: "Se divorcia para siempre"

Tras Sálvame, Sálvese quien pueda, Ni que fuéramos Shhh y el fiasco de La familia de la tele en La 1, este lunes, 1 de septiembre, ha llegado No somos nadie a TEN con María Patiño al frente y Belén Esteban como colaboradora estrella. Las ausencias más destacadas que no se embarcan en este proyecto: Lydia Lozano y Chelo García-Cortés. Ya adelantábamos el pasado viernes que, en cuanto a la primera, Telecinco ha claudicado y ha recuperado a la periodista. Como contamos, el rostro icónico de Sálvame se incorpora de momento a la nueva temporada de De Viernes, que arranca este 5 de septiembre, pero también negocia aparecer en el nuevo magacín vespertino de Joaquín Prat, cuyo estreno está previsto para el día 8.

El primer programa de No somos nadie ha arrancado este lunes comentando la noticia adelantada por este portal, la del regreso de Lydia Lozano a Mediaset. "Lydia Lozano ha tomado la decisión de divorciarse para siempre", ha explicado Patiño. Belén Esteban ha añadido: "Yo me alegro mucho por Lydia Lozano, que la hayan llamado y se vaya a Mediaset. Me parece bien lo que ha hecho. Cuando alguien tiene una oferta, tiene que mirar por su casa y ha hecho lo correcto".

Respecto a que Lydia no comentara su decisión de volver a Telecinco con sus compañeros, la princesa del pueblo también se ha puesto en su lugar: "Cuando cierras un contrato te dicen que no digas nada". Y sobre cómo ella se enteró de la marcha de Lozano, ha confesado: "Yo me enteré hará como diez diaz, y es verdad que hará como cosa de una semana la llamé para ver cómo estaba. Pero que yo entiendo que no me lo diga. Si te vas, te deseo que vayas con ilusión. Te vamos a echar de menos".

Para Lydia no han repartido leña como sí hicieron con Terelu Campos en su día, cuando esta regresó a Telecinco tras no embarcarse en la aventura de Ni que fuéramos Shhh (TEN) después Sálvese quien pueda en Netflix: "Me alegro de que a la gente le vaya bien, la diferencia con Terelu no es que aceptara el trabajo, es que desaparecimos a nivel personal para ella", ha comentado Patiño. Belén, además, ha asegurado: "A mí me llaman de cualquier lado y, lo siento mucho, se lo contaría a María Patiño, a los demás no".

En cuanto a la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco, han comentado que su sueldo por colaborar en De Viernes sería de 2.000 euros por programa. Y si finalmente se suma a otro programa u otros programas de la cadena de Fuencarral, la cifra ascendería a 4.000 euros por programa. Aseguran también que en el primer programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona será entrevistada como invitada. "Todos los que la van a entrevistar han estado en Sálvame", ha apostillado Belén. Recientemente, como ha adelantado Diez Minutos, Lozano ha pasado por quirófano para reducirse el pecho por prescripción médica, por lo que está pendiente su esperado regreso a la principal cadena de Mediaset.