El programa de Santi Acosta ya anuncia el regreso de Lydia Lozano a Telecinco tras dejar a los de 'Sálvame': debuta este viernes

Tras Sálvame, Sálvese quien pueda, Ni que fuéramos Shhh y el fiasco de La familia de la tele en La 1, Lydia Lozano ha fichado por De Viernes, tal y como adelantó Informalia la semana pasada. Ya contamos que Telecinco ha claudicado y ha recuperado a la periodista. Como avanzamos, el rostro icónico de Sálvame se incorpora a la nueva temporada de De Viernes, que arranca este 5 de septiembre. Pero eso no es todo, también negocia aparecer en el nuevo magacín vespertino de Joaquín Prat, cuyo estreno está previsto para el día 8.

El programa de los viernes de Telecinco ya ha anunciado la incorporación de Lydia como colaboradora. Lo ha hecho este martes con un vídeo promocional en el que Lydia llega pisando fuerte a las instalaciones de Mediaset. "Bienvenida Lydia a De Viernes", dice la voz en off. Será este mismo viernes cuando regrese a Telecinco, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del programa. Desde junio de 2023, cuando Sálvame fue cancelado, Lydia Lozano no pisaba Telecinco. Durante este tiempo, sí pasó por TVE (Mañaneros), Netflix y TEN con sus antiguos compañeros.

Ya es oficial, Lydia Lozano vuelve a Telecinco de la mano de #DeViernes!! pic.twitter.com/c2LPCfGrzF — Berto Molina (@BertoMolina) September 2, 2025

Sus amigos de No somos nadie (el nuevo Sálvame de TEN) ya comentaron la noticia este lunes: "Lydia Lozano ha tomado la decisión de divorciarse para siempre", explicó Patiño. Belén Esteban añadió: "Yo me alegro mucho por Lydia Lozano, que la hayan llamado y se vaya a Mediaset. Me parece bien lo que ha hecho. Cuando alguien tiene una oferta, tiene que mirar por su casa y ha hecho lo correcto".

Respecto a que Lydia no comentara su decisión de volver a Telecinco con sus compañeros, la princesa del pueblo también se puso en su lugar: "Cuando cierras un contrato te dicen que no digas nada". Y sobre cómo ella se enteró de la marcha de Lozano, confesó: "Yo me enteré hará como diez diaz, y es verdad que hará como cosa de una semana la llamé para ver cómo estaba. Pero que yo entiendo que no me lo diga. Si te vas, te deseo que vayas con ilusión. Te vamos a echar de menos".

Para Lydia no repartieron leña como sí hicieron con Terelu Campos en su día, cuando esta regresó a Telecinco tras no embarcarse en la aventura de Ni que fuéramos Shhh (TEN) después Sálvese quien pueda en Netflix: "Me alegro de que a la gente le vaya bien, la diferencia con Terelu no es que aceptara el trabajo, es que desaparecimos a nivel personal para ella", comentó Patiño. Belén, además, aseguró: "A mí me llaman de cualquier lado y, lo siento mucho, se lo contaría a María Patiño, a los demás no".

En De Viernes, por tanto, Lydia Lozano compartirá programa con Terelu Campos, con quien ya se encontró el pasado mes de junio en Móstoles con motivo de la obra de teatro de la hija de María Teresa Campos. "Oye Lili, ya sabes que te quiero mucho, que yo nunca me he metido contigo profesionalmente'", le dijo la hermana de Carmen Borrego. "Son muchos años con Terelu", siguió Lydia, valorando también su paso por Supervivientes: "Creo que ahora que se ha tirado del helicóptero se ha quitado muchas capas y está más divertida".