Santi Acosta reacciona a la 'rajada' de Lydia Lozano: "No soy rencoroso, y eso ya es pasado"

La decisión de Telecinco de recuperar a Lydia Lozano para De Viernes, una información adelantada por Informalia, ha hecho que algunos hayan rescatado, a través de las redes sociales, unas declaraciones del pasado en las que la periodista arremetía contra Santi Acosta y le criticaba como presentador.

"¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria", ha respondido el presentador cuando se le ha preguntado por este asunto en el FesTVal de Vitoria. "Eso está pasado y, además, es televisión, se dicen cosas... Luego, a lo mejor, se arrepiente... No tiene mayor importancia", ha indicado el comunicador, que el próximo lunes estrena El precio de la corrupción, su nuevo programa en Mediaset.

Santi Acosta no ha querido confirmar la presencia de Lydia Lozano, pero ha reconocido que le "apetece" trabajar con ella. "Ojalá [fiche]". "Me la encuentro por el barrio de vez en cuando", ha contado sobre la relación que tiene con la colaboradora. De hecho, ha reconocido que alguna vez han hablado en persona sobre esas explosivas declaraciones que en su día hizo Lozano. "Alguna vez lo hemos comentado, pero sin mayor importancia. Si viene a De Viernes, que ojalá pase, encantado de la vida. Nos reiremos y trabajaremos", ha indicado. No soy rencoroso, ni con Lydia ni con nadie. Todo el mundo tiene derecho a decir de todo". "¿Alguno de vosotros ha escrito que era mal presentador?", ha preguntado a la prensa, tirando de sentido del humor. "En cualquier caso, os lo habría perdonado", ha añadido entre risas.

Como explicamos, Santi Acosta compaginará su trabajo en De Viernes con El precio de..., un nuevo programa que estrena el lunes en el prime time de Telecinco. Tendrá, por lo tanto, dos programas en el horario estelar de la cadena. "No me considero el presentador estrella de Mediaset", ha contestado sobre el protagonismo que está adquiriendo en la programación del grupo.