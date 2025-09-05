'TardeAR' da su adiós definitivo con una emocionada Verónica Dulanto: "Llega Lydia Lozano y nosotros nos vamos"

Todo comienzo tiene un final, y este viernes ha sido TardeAR el programa que se ha despedido definitivamente de la audiencia tras 496 programas. El magacín hasta ahora presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco ha cerrado sus puertas tras dos años de emisión. Su sustituto será El Tiempo Justo, el nuevo programa de Joaquín Prat que pretende hacerle frente a Y ahora Sonsoles, y que arrancará el próximo lunes, 8 de septiembre. Tras la última entrega del magacín, la periodista ha dado paso a De Viernes, programa que supone el regreso de Lydia Lozano a Mediaset, tal y como ya adelantamos en agosto desde Informalia.

Tras su comienzo en septiembre de 2023 con Ana Rosa Quintana como conductora, el programa se había convertido en una de las grandes apuestas de Mediaset. Sin embargo, esta nueva temporada televisiva ha traído cambios. La propia Dulanto, que se ha mostrado emocionada y reacia a despedirse, ha valorado que "la tele es así": "Esto es una profesión apasionante, pero tiene estas cosas. Aunque le pongamos alma, corazón y esfuerzo, acaba esta etapa. Nos hemos colado en sus casas cada tarde. Espero que les hayamos entretenido y divertido. Lo hemos hecho de corazón y por supuesto yo me llevo a este gran equipo siempre. ¡Hasta siempre!".

La comunicadora ha compartido estas palabras en el plató, donde ha recibido un ramo de flores. El público ha aplaudido su reflexión y ha reconocido el trabajo de los guionistas, redactores, editores, cámaras, presentadores, colaboradores y otros rostros que, junto a los presentadores, se han despedido del magacín de Telecinco desde el plató. "Llega Lydia y nosotros nos vamos", ha zanjado la presentadora, quien, junto con Blanco, se incorporó al formato el pasado mes de enero.

El regreso de Lydia Lozano

Tras Sálvame, Sálvese quien pueda, Ni que fuéramos Shhh y el fiasco de La familia de la tele en La 1, Lydia Lozano ha fichado por De Viernes. Y eso no es todo: la periodista ha negociado aparecer en el nuevo magacín vespertino de Joaquín Prat. Sus amigos de No somos nadie (el nuevo Sálvame de TEN) ya comentaron la noticia este lunes: "Lydia Lozano ha tomado la decisión de divorciarse para siempre", explicó Patiño. Belén Esteban añadió: "Yo me alegro mucho por Lydia Lozano, que la hayan llamado y se vaya a Mediaset. Me parece bien lo que ha hecho. Cuando alguien tiene una oferta, tiene que mirar por su casa y ha hecho lo correcto". También la ha felicitado Rosa Benito. "Todo lo que sea trabajo me parece maravilloso. Lydia es una persona muy querida y buena profesional. Y si se lo han ofrecido y le ha interesado el contrato, olé por ella", dijo sobre ella en una entrevista con este portal.