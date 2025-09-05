Lydia Lozano confiesa en 'De Viernes' que pudo volver antes a Telecinco: "Rechacé por lealtad"

La vuelta de Lydia Lozano a Telecinco, adelantada por Informalia, ha vuelto a ponerla en el centro de la atención y a reavivar viejas polémicas. En la entrevista, la periodista ha confesado que hace unos meses ya le habían ofrecido regresar a Mediaset con De Viernes, pero que en aquel momento lo rechazó. Su esperado regreso no ha estado exento de tensión: los primeros minutos del programa han arrancado con una sutil ironía de Santi Acosta, quien le ha lanzado un dardo directo: "¿Te sigo pareciendo tan mal presentador?". Entonces, Lozano ha irrumpido en el plató en su vuelta más comentada.

"Hola Santi, ¿no me das dos besos? Yo lo comprendo con todo lo que he dicho de ti…", ha espetado Lydia intentando suavizar la situación. A lo que el presentador ha replicado insistente: "¿Me vas a responder?".

"Yo te voy a pedir un favor, déjame hasta que acabe la noche y te lo contesto…", ha pedido la periodista a su compañero. "Tenemos mucho de lo que hablar esta noche", ha sentenciado Santi Acosta, dejando entrever que la velada prometía.

"He sentido que en los últimos años ella ha percibido que no tenía mi afecto. Como profesional es indiscutible: es alegría, compañerismo…", ha comenzado diciendo Terelu Campos en el regreso de la que fuera una de sus compañeras en el extinto Sálvame. "Me voy de aquí, ya estoy llorando… Es que me está diciendo todo esto la persona a la que he puesto verde todos estos meses", ha replicado Lydia, con lágrimas en los ojos, muy sorprendida por las palabras de la hermana de Carmen Borrego.

La periodista de 64 años no ha ocultado sus emociones tras regresar a la que considera la cuna de su carrera televisiva: "Estoy muy nerviosa. No he dormido. No he comido... La gente es que no lo puede entender. Yo me fui por una puerta y he entrado por la misma". En ese momento, la hermana de Carmen Borrego la ha interrumpido con cariño: "Te fuiste y has vuelto por la puerta grande".

En este sentido, la nueva colaboradora del programa ha explicado que hace unos meses le ofrecieron regresar a Telecinco con De Viernes, mientras todavía formaba parte de Mañaneros: "Yo rechacé la primera vez por lealtad. En aquel momento estaba feliz", ha asegurado.