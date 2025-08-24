Lydia Lozano regresa a RTVE tras el fiasco de 'La familia de la tele' y su rechazo a ser parte del nuevo 'Sálvame' de TEN: los motivos

Este pasado jueves se confirmó que Lydia Lozano no formará parte del elenco de colaboradores de No somos nadie, el nuevo programa de TEN producido por La Osa Producciones, que reunirá nuevamente a María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Carlota Corredera y otros en el mítico "pisito" de Fuencarral, tras el fiasco de La familia de la tele en RTVE. Fue la propia Lydia quien explicó los motivos de su decisión: "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires", declaró a Bluper. Aun así, este sábado la colaboradora regresará a la corporación pública.

La periodista será una de las invitadas estrella de Pasa sin llamar, el programa de prime time de La 2 presentado por Inés Hernand, Alba Carrillo, Carmina Barrios y Mariona Casas. Además, compartirá tertulia y plató con el actor y director Eduardo Casanova, también invitado del programa. Este episodio se grabó antes del polémico declive de La familia de la tele.

?Mañana Lydia Lozano vendrá con una buena exclusiva: Cervantes ha muerto esta mañana, el padre…



?Mañana, sábado, a las 23h en @la2_tve. pic.twitter.com/3w7kElHAff — ?Pasa Sin Llamar - TVE (@PasaSllamar_TVE) August 22, 2025

Su rechazo a 'No somos nadie'

Lydia Lozano es el principal nombre que se cae del equipo de No somos nadie. Tras sus declaraciones, se entiende que el futuro de Lozano pasa por proyectos en otras cadenas de televisión, aunque se desconoce dónde acabará sentada. Hay que recordar que, tras el final de Sálvame, Lozano fichó por TVE como concursante de Baila como puedas y colaboradora de Mañaneros, pero este programa ya no tiene sección de corazón. Otra de las opciones es que fiche por Antena 3 o que vuelva a Telecinco. Este último movimiento sería toda una sorpresa, puesto que los rostros de Sálvame estaban vetados en la cadena de Fuencarral hasta ahora.

Otra de las que no estará es Chelo García Cortés. La periodista gallega participó en el reality que grabaron para Netflix y también estuvo en La familia de la tele. Asimismo, su presencia en Ni que fuéramos era habitual. Actualmente participa en el programa de TVE Cataluña L'altaveu.