Lydia Lozano rompe a llorar en su regreso a Telecinco: "Cuando me llamaron no me lo creía"

Lydia Lozano regresa esta noche a Telecinco. Tal y como adelantamos en Informalia hace semanas, Mediaset ha decidido recuperar a la periodista para el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Su vuelta está prevista para esta noche en De Viernes, y en el programa TardeAR ya han adelantado algunos detalles de la entrevista con la icónica colaboradora de Sálvame.

En estas primeras imágenes, se ve a Lydia Lozano derramar lágrimas al recordar cómo ha conseguido volver a la que fue su cuna televisiva: "Estoy feliz, agradecida. Juro que cuando yo iba por la calle de Telecinco, yo cerraba los ojos. Y la gente no me entendía. Yo miraba en la muralla a ver si veía amigos. Y yo decía, voy a ir con prisa para no quedarme parada. No quería ver a nadie. Me dolía y alguna lágrima solté".

Sobre su regreso a Mediaset, la icónica colaboradora ha confesado: "Pensaba que sería una puerta totalmente cerrada. Cuando me llamaron no me lo creía, era un sueño".

? ADELANTO DE LA PRIMERA ENTREVISTA DE LYDIA LOZANO EN 'De Viernes' pic.twitter.com/gYRBwqf2IF — EliamSweet (@eliamsweet) September 5, 2025

Todo comienzo tiene un final, y este viernes ha sido TardeAR el programa que se ha despedido definitivamente de la audiencia tras 496 entregas. El magacín, presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco, baja la persiana después de dos años en antena. Su relevo llegará el próximo lunes, 8 de septiembre, con El Tiempo Justo, el nuevo formato de Joaquín Prat que competirá directamente con Y ahora Sonsoles. Y en el que Lozano también negocia aparecer.

Tras la última emisión, la propia Verónica se ha despedido del plató de Telecinco con un guiño al regreso de Lydia Lozano a la cadena en De Viernes: "Llega Lydia Lozano y nosotros nos vamos", ha sentenciado en su adiós definitivo.