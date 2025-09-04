El estreno de 'Supervivientes All Stars' empañado por un conflicto con una comunidad autóctona: "Nos vemos obligados a alterar el programa previsto"

El comienzo de la nueva edición de Supervivientes All Stars ha arrancado con una sorpresa inesperada. Nada más comenzar, Jorge Javier Vázquez ha informado a los espectadores de un problema ajeno a la organización que ha puesto en jaque el estreno del programa y ha obligado a modificar su desarrollo durante la gala.

"Hoy, atención, hoy teníamos preparado un espectacular juego de barro y la temida noria infernal. Desgraciadamente, y por motivos completamente ajenos a nosotros, nos vemos obligados a alterar el programa que teníamos previsto. Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse de la manera que consideren", ha comenzado explicando el presentador ante la cámara.

Jorge Javier ha querido claro que el desarrollo de la noche dependería de cómo evolucionara el malentendido: "En este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos. Deseamos que, a lo largo de la noche, la situación se pueda resolver". También penden de un hilo los saltos, desde el helicóptero, de los 14 concursantes.

Mientras tanto, desde Honduras, Laura Madrueño ha querido rebajar la tensión y poner en valor el trabajo del equipo: "No os podéis imaginar todo lo que nos ha ocurrido desde esta mañana. Tenemos un despliegue sin precedentes para una gala inolvidable, pase lo que pase, porque nuestro equipo lo da todo para que el programa salga perfecto. Estas cuatro horas de directo van a ser absolutamente inolvidables", ha destacado la presentadora.