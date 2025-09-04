'Supervivientes All Stars' arranca con Jorge Javier desatado y sus pullas a Miri Pérez por Froilán: "¿A partir de ahora tengo que llamarte Alteza?"

El estreno de Supervivientes All Stars prometía emociones fuertes y parece que no ha decepcionado. Apenas habían transcurrido unos minutos de la primera conexión en directo cuando Jorge Javier Vázquez ya lanzaba la primera pulla de la edición, dirigida a Miri Pérez-Cabrero, la influencer cocinillas que este verano desató todas las alarmas tras ser fotografiada junto a Froilán en Ibiza.

Con su habitual descaro, el presentador ha recibido a la exconcursante de MasterChef con una pregunta que ha desatado las risas en plató: "¿A partir de ahora tengo que llamarte Alteza?". Miri, con una sonrisa en la cara, le devuelto el golpe, muy irónica: "Puedes llamarme como quieras, Jorge. Si todo lo que dijera la prensa fuera verdad, ahora mismo estaría casada y con hijos", ha dicho.

Lejos de quedarse ahí, Jorge Javier ha seguido con la broma: "¿Froilán es monárquico?", le ha preguntado muy pícaro. Ella, entre risas, ha esquivado la pregunta: "Mejor pregúntaselo a él".

El momento ha concluido con una última ironía del presentador, que no ha dejado de bromear con la posibilidad de ver al hijo de la infanta Cristina en plató defendiendo a Miri. "Si se lo pides tú, por favor, quizá viene", ha lanzado la concursante. La influencer, entre risas, ha recogido el guante y ha rematado con un guiño a la Casa Real: "Le mando un beso al rey, a la reina, a la infanta y a todo el mundo".