Miri Pérez-Cabrero, la influencer cocinillas que regresa a 'Supervivientes' tras sus fotos con Froilán

Fue hace algo más de dos semanas cuando se publicaron unas imágenes de Froilán abrazando a Miri Pérez-Cabrero, ex concursante de realities como Masterchef (en 2022) y Supervivientes (en 2024). Y ahora, Mediaset ha confirmado que la joven de 31 años, tiene 4 más que Froilán, regresa a Honduras para la próxima edición de Supervivientes All Stars, la cual se estrena el próximo jueves 4 de septiembre.

"Hace poco más de un año llegaba de Supervivientes con una experiencia tremenda a mi espalda. Los trenes a destinos inesperados suelen pasar una vez, y cuando pasan dos veces... Yo soy de las que piensa que claramente hay que cogerlos", escribió este jueves la influencer catalana después de que su fichaje fuera confirmado en TardeAR. Y añadió: "Supervivientes All Stars, allá voy. Honduras, me muero por pisarte de nuevo. My god".

En su edición, quedó en la séptima posición. Ahora regresa a la isla en una edición que se caracteriza por la presencia de concursantes estrella. Aunque su nombre ya se daba por hecho desde hace semanas como participante en algunos medios de comunicación, ha sido esta semana cuando Mediaset lo ha confirmado. El resto del casting, de momento, lo completan otros concursantes de ediciones anteriores como Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. La edición del año pasado, la primera, acabó con la victoria de Marta Peñate.

Miri Pérez-Cabrero

En las imágenes publicadas por Semana el pasado 13 de agosto, el nieto del rey Juan Carlos sonríe encantado, mientras ella, que lleva el pelo mojado y viste una camiseta de color naranja, se deja abrazar. Por aquel entonces, ya se hablaba de su fichaje por la edición de históricos concursantes.

Miri Pérez-Cabrero saltó a la fama en 2017 gracias a su participación en Masterchef, donde alcanzó la quinta posición. Su concurso en el programa de cocina le facilitó la publicación de Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy, un libro que lanzó en 2019. En Instagram suma más de 400.000 seguidores.

En cuanto a Froilán, su relación más sonada fue la que mantuvo con Mar Torres, cargada de idas y venidas durante seis años. Después, su amistad especial con Belén Perea ocupó un sinfín de titulares. Este verano, de hecho, han coincidido en Ibiza. En cuanto a Miri, no quiso hablar de sus fotos con Froilán: "No voy a comentar nada y no voy a hablar de estas cosas", dijo en TardeAR.

En cuanto a Froilán, hace poco también ha estado en el festival asturiano donde seis personas acabaron detenidas, sumándose 500 denuncias por tenencia y consumo de drogas.