El mayor de los nietos del rey Juan Carlos se comportó correctamente y acudió a disfrutar del espectáculo. Pero tiene mala suerte con los destinos de ocio que escoge, si bien no se puede decir que eso sea culpa suya. Eso sí, los datos de las actuaciones policiales en el evento son tan apabullantes que dan una idea del ambiente en festival de música electrónica Aquasella, celebrado en Coviella (Cangas de Onís).

Sin perjuicio del valor artístico del evento, este año hay un balance policial contundente: seis detenciones y 503 denuncias, de las cuales 469 estuvieron relacionadas con la tenencia y consumo de drogas en la vía pública. Entre los asistentes se encontraba Froilán de Marichalar, el nieto mayor del rey emérito Juan Carlos I, quien, según se ha informado, se comportó de manera ejemplar y acudió únicamente a disfrutar de la música.

No obstante, la magnitud de las intervenciones de la Guardia Civil refleja el ambiente complejo que rodeó esta 28 edición del festival, que tuvo lugar en la finca El Merediz, y reunió a unas 75.000 personas durante los cinco días de celebración. Para garantizar la seguridad, la Guardia Civil desplegó un dispositivo integrado por 224 efectivos pertenecientes a diferentes especialidades: desde unidades de seguridad ciudadana, patrullas fiscales y de medioambiente, hasta equipos cinológicos de detección de drogas y explosivos, además de tráfico, Policía Judicial y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

El objetivo principal del operativo fue prevenir delitos, atender emergencias y evitar accidentes en un evento de gran concentración juvenil, caracterizado por la presencia habitual de estupefacientes. En total, se levantaron más de medio millar de denuncias administrativas. La gran mayoría, 469, fueron por consumo y tenencia de drogas como cocaína, MDMA, hachís y marihuana. También se detectaron 15 casos de acampada ilegal, nueve denuncias por portar armas blancas, dos por desobediencia a agentes de la autoridad y otras dos por venta ambulante.

En lo referente a las detenciones, tres de ellas estuvieron relacionadas con delitos de tráfico de drogas. El 15 de agosto, un joven coruñés de 22 años fue sorprendido con 8,1 gramos de cocaína ocultos en su ropa. La madrugada siguiente, un vecino de Guadalajara de 19 años fue arrestado tras encontrarse en su poder 17 pastillas de MDMA, más de 16 gramos de cristal, 18 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de hachís y 763 euros en efectivo. Esa misma noche, una mujer de 34 años, natural de León, fue detenida con 20 pastillas de éxtasis de color verde escondidas entre sus pertenencias.

El dispositivo también actuó contra la violencia machista. Tres hombres fueron detenidos por agresiones a sus parejas. En dos casos, las víctimas sufrieron lesiones tras discusiones durante la madrugada del día 15. El tercer suceso se registró en la localidad de Cangas de Onís, donde una pareja se había desplazado a pernoctar. Tras una fuerte discusión, el agresor llegó a amenazar y agredir a la mujer antes de huir. Fue localizado poco después y detenido.

Froilán, presente entre el público, no se vio envuelto en ninguna de estas situaciones, pero una vez su asistencia vuelve a generar titulares debido a la asociación con un evento marcado por las intervenciones policiales. Una vez más, el hijo de la infanta Elena, cuarto en la línea de Sucesión al Trono, parece tener mala fortuna a la hora de elegir destinos de ocio, pese a que su comportamiento no haya dado lugar a reproche.

El balance final del Aquasella 2025 deja cifras que, más allá de las actuaciones policiales dibujan la cara menos festiva de un evento musical consolidado en Asturias, pero que cada año exige un amplio despliegue de seguridad.