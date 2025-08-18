El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar exprime sus últimos días de asueto antes de regresar a Abu Dabi. Tras pasar por Marbella e Ibiza, donde hizo muy buenas migas con Miri Pérez-Cabrero (ex concursante de Masterchef), se ha trasladado a Asturias y no precisamente por sus bucólicos paisajes y su tranquilidad. Froilán ha asistido este fin de semana al festival musical Aquasella, que este año ha batido récord con más de 80.000 asistentes y que se cerró el domingo con un balance policial de 503 multas por posesión de drogas y seis detenidos, tres de ellos por violencia de género.

La cita tuvo lugar en el valle entre Arriondas, el corazón de Asturias. Según Okdiario, el hermano de Victoria Federica viajó con un grupo de amigos y trató de pasar desapercibido entre la multitud, sin pases VIP ni privilegios que pudieran delatarle. Vivió la experiencia desde la gigantesca explanada, disfrutando de los DJ's internacionales del momento, como Pepo, Rush o Brenda Serna. Froilán se alojó en un hotel de Parres y también visitó Cangas de Onís, donde almorzó a base de gastronomía local.

El nieto de Juan Carlos I se trasladó al norte de España desde Ibiza, uno de sus destinos favoritos. Hace unos días le vimos con Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de MasterChef y Supervivientes, que trabaja como chef privado en la pitiusa. Se citaron en el restaurante La Escollera y la química entre ellos era visible: risas, abrazos y miradas cómplices que desataron una ola de rumores sobre un posible romance.

Y entre playa y chiringuitos, una nueva polémica: una mujer aseguró hace unos días que Froilán se pasó de la raya en un discoteca ibicenca. "Me topé con una situación bastante incómoda. Me sentí bastante intimidada. Estaba alucinando, no entendía a qué venía todo esto", contó en Tardear. "Froilán actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con una prepotencia... Me dijo que, si quería una foto con él, se lo dijera". Ella se negó y, según cuenta, Froilán se sintió muy dolido: "Me empezó a decir que era una maleducada, que era grosera. Me empezó a mirar con una cara súperdesafiante".