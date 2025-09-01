Adara Molinero también concursará en 'Supervivientes All Stars': "El año pasado me sentí una fracasada"

Mediaset cierra el casting de Supervivientes All Stars con el fichaje de Adara Molinero, reina de los realities (con permiso de Sofía Suescun). La madrileña será una de las concursantes de la edición que Telecinco estrena este mismo jueves, 4 de septiembre, con Jorge Javier Vázquez al frente. Adara vuelve tras su abandono sorpresa del año pasado, un adiós precipitado que le dejó tocada. "Me sentí una fracasada".

Supervivientes All Stars es la gran baza de Telecinco para esta temporada. El reality es el más exitoso de la cadena y debe ayudar al canal principal de Mediaset a remontar las malas audiencias con las que ha acabado agosto, un mes en el que la cadena ha caído a mínimo histórico.

Jorge Javier Vázquez presentará las galas principales de Supervivientes All Stars los martes y los jueves, mientras que Laura Madrueño se hará cargo de la emisión del reality desde Honduras. Sandra Barneda, por su parte, conducirá los debates de los domingos. "El programa se ha ganado el derecho a tener entidad propia en la cadena, por eso se estrena ahora, con su propio espacio, y no como un apéndice de la edición normal, como ocurrió el año pasado", ha dicho Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset, en el FesTVal de Vitoria. "Es el reality que nos pone la piel de gallina constantemente", ha destacado Sandra Barneda. "Me emociona hacer este programa".

Supervivientes All Stars pondrá a concursar en Playa Armonía y Playa Caos, los dos enclaves en los que se distribuirá la acción esta temporada, a un grupo de VIPS que repiten en Supervivientes. Jessica Bueno, tal y como adelantó Informalia, será una de las principales concursantes, junto con Gloria Camila, Iván González, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Alejandro Albalá, Noel Bayarri, Tony Spina, Fani Carbajo, Miri y Rubén Torres. También estará Elena Rodríguez, madre de Adara, que vivirá la aventura junto a su hija.

Adara: "Me he torturado, me he machacado y me he sentido una fracasada"

Adara Molinero se dio a conocer en Telecinco como concursante de GH 17 (año 2016). Sin embargo, su gran éxito llegó años después, en GH VIP, cuando protagonizó una edición que estuvo marcada por su romance con Marco Onestini. La madrileña también ha pasado por Secret Story. Además, concursó en Supervivientes 2023. El año pasado tuvo un fugaz paso -tiró la toalla tras sufrir un ataque de ansiedad- por Supervivientes All Stars, una experiencia que retomará dentro de unos días.

"Me he torturado, me he machacado y me he sentido una fracasada", ha explicado Adara sobre esa retirada que protagonizó el año pasado, cuando renunció a participar pocas horas después de llegar a Honduras. "Estoy feliz, nerviosa pero lo voy a dar todo. Estoy muy agradecida al programa y a la vida", ha dicho en el FesTVal tras hacerse oficial su participación en Supervivientes All Stars. "Me siento más fuerte que cuando fui por primera vez. Mi vida ha cambiado y me siento otra persona. He hecho mucha terapia y me he quitado mucho lastre".