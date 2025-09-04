Hablamos con Adara Molinero: "Supervivientes es un trabajo y he negociado el caché que merezco"

Adara Molinero vuelve esta noche a Supervivientes en la edición All Stars que Telecinco estrena a las 22.00. El año pasado tuvo que abandonar, pero ahora regresa para quitarse esa "espinita" que tiene clavada desde entonces. Hablamos con ella en el FesTVal de Vitoria, justo antes de que volase hacia Honduras.

¿Cómo afrontas esta tercera vuelta a la isla de Supervivientes?

Bueno, realmente la segunda vez fueron cuatro días. Estoy preparada este año.

¿Volver es una forma de cerrar ese proceso personal de recuperación que has asegurado haber vivido a lo largo del último año?

Sí, yo creo que es como cerrar un poco el capítulo, ¿no? Es como darle un poco el sentido a todo. Yo me fui de Supervivientes All Stars pero a mí eso me hizo aprender mucho como persona.

¿Crees que te equivocaste al aceptar la propuesta de participar el año pasado? ¿Ese no era el momento de volver?

Sí, me equivoqué totalmente porque yo creo que cuando se hacen las cosas, se tienen que hacer no solamente porque sea trabajo, sino porque te apetece, te ilusiona, te va a aportar mucho. Esa vez yo ya no me sentía preparada. Sentía que no estaba bien, pero me decía: 'Tienes que ir a trabajar, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo'. Me forcé a mí misma.

Haz dicho que durante este año has hecho terapia. ¿Has consultado la decisión de volver a Supervivientes con tu psicólogo?

No, es que ni le pedí consejo. Lo decidí yo.

¿El factor económico ha sido clave en tu decisión? ¿Has negociado un buen caché?

He negociado el caché que merezco.

O sea que el dinero ha sido importante a la hora de aceptar la oferta...

Sí, por supuesto. Es un 50% lo que me pagan y 50% las ganas de quitarme esa espinita del año pasado.

¿Negociaste tu participación junto a la de tu madre? ¿O se le ofreció primero a ella y después a ti?

Esas cosas son privadas.

¿Pero el hecho de que fuese tu madre contigo era un aliciente para ti?

Sí, claro. Es una realidad que va a ser un apoyo para mí, pero claro, ella va a ser allí mi talón de Aquiles. Yo he hecho mucho reality pero en este quizás es en el que más vulnerable me voy a sentir en cuanto a ella. En cuanto a no saber frenar a tiempo o en gestionar mis emociones, porque al final, junto con mi hijo, es la persona más importante de mi vida.

¿Crees que todavía hoy sigue habiendo prejuicios sobre vosotros, los concursantes de realities, por parte de esa gente que no entiende que también esta es una forma de trabajar?

Sí, claro. Sí, hay muchas personas que no lo entienden. A mí se me ha juzgado mucho como madre, porque parece que me voy a ir de vacaciones a tomar el sol. Y no, aparte de que me apetece, lógicamente, y que tengo que tener ganas, pero hay otra de que me voy a trabajar por y para mi hijo. Para poder alimentarle, llevarle al colegio, y cubrir todos los demás gastos que tiene un niño. Que parece que se olvida.

¿Qué harás con los 50.000 euros del premio si ganas? ¿Has pensado en ello?

Pues pienso más en el reconocimiento que te da el premio que en el dinero. O sea, yo voy a luchar para que me digan 'ganadora', no por el dinero. Y te lo digo de verdad, no es por ser 'bienqueda' ni nada.

Tienes muchos fans y muy fieles. ¿A veces te da miedo fallarlos y no cumplir con las expectativas que depositan sobre ti?

Sí, eso lo pensé mucho la otra vez. Fue una de las cosas que también me influyeron. Y después de hacer terapia también me he dado cuenta de que la persona que me quiera me va a querer tal como soy.

¿Hay algún concursante con el que no te apetezca coincidir en la isla?

Sí. A ver, yo voy limpia, no quiero ir con nada en contra de nadie. Yo quiero empezar desde cero, que allí se formen los roces, lo que sea, la convivencia de allí. Pero sí que es verdad, porque al final somos personas, que con unos sientes más feeling que con otros.

¿Con quién no sientes ese feeling?

Con Albalá.

¿Cómo vas a llevar el estar lejos de tu pareja?

He tenido una época en la que he estado soltera un año. Yo ya pensaba que no iba a encontrar a nadie. Entonces, apareció sin quererlo. De hecho, vais a flipar un poquito con mi vídeo de presentación.

¿Estás preparada entonces para separarte de él?

Sí, claro.

¿Qué es para ti lo más duro de estar en la isla de Supervivientes?

La lluvia. Es lo que más te desgasta.