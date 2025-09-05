La invitada bomba que tendrá Pablo Motos el lunes para competir con Broncano el día de su regreso a TVE

El Hormiguero y La Revuelta volverán a enfrentarse a partir del próximo lunes. Ese día, David Broncano regresa al access de La 1 con una nueva temporada de su programa tras la batalla que protagonizó el curso pasado con el formato de Antena 3.

A la espera de saber qué invitado tendrá Broncano el lunes, ya se conoce quién visitará El Hormiguero esa noche. Mar Flores es la invitada bomba que ha elegido Motos para volver a medirse contra el showman de TVE. La exmodelo dará una entrevista para presentar sus memorias.

Nacho Cano acudirá a El Hormiguero el martes para hablar de su nuevo espectáculo, 'Ibiza Paradise'. El miércoles, los invitados serán los coaches de La Voz: Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika. Por último, los jugadores del Barça Pedri y Ferrán Torres irán el jueves.

El Hormiguero estrenó su vigésima edición el pasado lunes. Consiguió un 21,1% de share con Bertín Osborne, un dato con el que Pablo Motos consiguió su mejor arranque de temporada de toda su historia. Después de cuatro emisiones -el miércoles logró otro destacado 21% con Arturo Pérez-Reverte- El Hormiguero ha cerrado su mejor semana del año, con una media de un 18,6% y 2.052.000 espectadores.