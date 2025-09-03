Pablo Motos se marca otro datazo a la espera de Broncano y presume de audiencias con un mensaje a Pedro Sánchez: "Te ha ganado Bertín"

Pablo Motos arrancó su temporada número 20 este lunes, 1 de septiembre, con récord de audiencia, hasta el punto de que firmó su mejor arranque histórico con un 21,1% de share y 2.347.000 espectadores. Bertín Osborne, tras la polémica de la portada de su hijo con Gabriela Guillén, fue el primer invitado de la temporada. Durante 20 minutos, coincidió con la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez, siendo esta la primera entrevista del presidente del Gobierno en más de un año. La entrevista al líder del Ejecutivo en el Telediario 2 se saldó con un 13,5% de share en La 1.

Durante la emisión de este martes de El Hormiguero, presumieron de audiencia: "Yo me imagino cuando esta mañana le han despertado con los datos de audiencia de ayer y le han dicho: mira, Pedro, no sé cómo decirte esto...", comentó Rubén Amón durante la tertulia. A lo que Rosa Belmonte siguió: "¡Te ha ganado Bertín!". Amón, además, sostuvo que el líder del Ejecutivo estaría afectado "desde el punto de vista de la vanidad".

Sobre el hecho de que el líder socialista diera su primera entrevista en catorce meses, el ex novio de Begoña Villacís también apostilló: "Esto es una anomalía, tiene obligaciones con la prensa. Con toda la prensa, no solo con la prensa que le baile al agua".

El tertuliano y periodista aseguró también que la entrevista de Sánchez en TVE llegó como "contraprogramación al comienzo de El Hormiguero". En este sentido, Juan del Val explicó que la pública jugaba con ventaja, ya que la entrevista al presidente se emitía en tres canales a la vez: "Cuando se compite una televisión con una televisión es una cosa, cuando sumas tres televisiones evidentemente estás falseando los datos".

Al 13,5% de share que la entrevista a Sánchez hizo en La 1, se añade también el 3,8% que anotó en La 2 y el 1,1% que consiguió en el Canal 24 Horas. La entrevista, emitida en simulcast, logró en total un 18,5% de share.

Las audiencias del martes

Y en cuanto a las audiencias del martes, El Hormiguero volvió a anotar otro buen dato de audiencia en su segunda entrega. A pesar de bajar 2,6 puntos respecto al día del estreno, logró un 18,5% de cuota de pantalla, reuniendo a 2.021.000 espectadores y dominando su franja de emisión (First Dates en Telecinco se quedó en un 8,7% de share; El Intermedio en La Sexta en un 7,1%; y Viajeros Cuatro en un 4,3%). Los invitados de Motos fueron Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que estrena su segunda temporada este sábado 6 de septiembre.

El principal competidor de El Hormiguero, no obstante, llega a partir del próximo lunes 8 de septiembre con el desembarco de la segunda temporada de David Broncano, que perdió su batalla en audiencias la pasada temporada frente al programa de Atresmedia.