Triunfo doble de Antena 3: Pablo Motos barre con Arturo Pérez-Reverte y 'Juego de pelotas' se estrena con éxito

Antena 3 ha vivido este miércoles una noche de éxito con El Hormiguero y el estreno de Juego de pelotas, el nuevo concurso que presenta Juanra Bonet en el prime time de la cadena privada. En primer lugar, el programa de Pablo Motos se dispara con la visita de Arturo Pérez-Reverte, uno de sus invitados talismán, hasta el 21% de share, solo una décima menos que el lunes, cuando firmó el mejor arranque de temporada de su historia.

El Hormiguero, que reúne 2.248.000 espectadores, es el programa más visto del día y no da opción a ninguno de sus rivales, entre los que todavía no está Broncano, porque La Revuelta vuelve el lunes. La segunda opción de la franja de access prime time es First Dates, que anota un 9,5%, un resultado muy notable para Telecinco, pero muy alejado de la marca que consigue Antena 3 a esa hora.

El buen resultado de El Hormiguero dispara la audiencia de Juego de pelotas, que este miércoles se estrenaba en el prime time de Antena 3. El programa que conduce Juanra Bonet logra un 18,6% y lidera la noche en solitario. La película La ciudad perdida se queda en Telecinco con un 8,6% de share.

Otro de los datos que hay que destacar es el 11,6% que logra el Telediario de Pepa Bueno con un especial sobre los incendios. Eso sí, el líder de la noche en informativos es Vicente Vallés, que registra un 18,4% en Antena 3 Noticias 2.