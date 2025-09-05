Valeria Ros desvela cómo es su relación con Broncano y su futuro en 'La Revuelta': "Si me llaman, voy. Es un bolo más"

El paso de Valeria Ros por La Revuelta de TVE dio mucho que hablar desde el primer día. "Al principio nos pusieron a todos a caldo y conmigo hubo un hate horrible en las primeras apariciones", reconoce la humorista. "Pero luego me di cuenta que [en redes] ponen a caldo a todo el mundo. Si no lo hacen, o te has muerto o interesas cero", bromea.





Lo cierto es que sus apariciones en el programa de Broncano se fueron reduciendo la pasada temporada y está en el aire lo que ocurrirá en el próximo curso que La Revuelta abre el lunes. "Yo voy cuando me llaman, no es un trabajo primordial, siempre ha sido un extra en comedia. Son colegas míos y me divierte todo poder hacer una sección con ellos. Cuando no estuve, fue porque tenía otros proyectos. Y la última semana de la temporada pasada fui dos veces", explica. "Para mí, es un placer ir".

En este sentido, Valeria Ros afirma que las puertas de La Revuelta no están cerradas para ella. "Estos te escriben un WhatsApp y vas al día siguiente", comenta en una charla que hemos tenido con la humorista en el FesTVal de Vitoria. "Nunca se sabe con estos. Lo guay de ellos es la improvisación. Si me llaman y me cuadran, voy. Para mí es un extra más, un bolo más", insiste. A nivel personal, destaca la buena relación que tiene con el equipo, "son mis colegas", y con Broncano: "Es mi amigo".

Sobre la nueva temporada de La Revuelta y su rivalidad con El Hormiguero, Ros reconoce que no sabe lo que pasará a nivel de audiencia. "La Revuelta es un fenómenos televisivo y El Hormiguero también, pero son muy diferentes".